Samsung na CeBITu: jeden nový mobil vedle druhého

Máte rádi véčka? Pokud ano, tak budete jistě nadšeni z nových produktů jihokorejského Samsungu. Na letošním CeBITu představil velké množství nových telefonů a až na jeden chytrý telefon se všech zbývajících případech jedná o véčka. Některá jsou oblá, jiná hranatá, jedno má otočný displej, jiné zase dva barevné displeje. Vyberte si to, které se vám líbí nejvíce a které vám bude svojí výbavou nejvíce vyhovovat. V tomto článku vám nabízíme klasické mobily; pokud by vás více zajímaly chytré mobily, nahlédněte do tohoto článku, kde vám přiblížíme i několik zajímavých produktů Samsungu pro jiné standardy, než je GSM. Přehled všech novinek se základními technickými údaji najdete v tomto článku.

SGH-P410

Venkovní OLED displej modelu SGH-P410 má rozlišení 96x64 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 256 barev (což z našich fotografiích bohužel patrné není, displej byl u vzorku nefunkční) a doplňuje vnitřní aktivní displej (TFD) s podporou 65 000 barev.

SGH-P410 umožnoje nahrávat videosekvence do délky dvou minut. Objektiv umístěný uprostřed kloubu lze otáčet o 180 stupňů, potěší přítomnost blesku, možnost čtyřstupňového digitálního zoomu a nastavení světlosti ve dvaceti krocích.

SGH-P400 - i jeden displej stačí

Při pohledu na rozevřený telefon není vidět rozdíl od klasicky koncipovaných véček. Vnější strana flipu působí vinou absence druhého dipleje docela chudě.

Samsung SGH-P400 nemá jako jediná z novinek venkovní displej. Není to třeba, vnitřní TFD displej o rozlišení 128x160 obrazových bodů lze libovolně otáčet, nebo zcela přetočit.

Klávesnice je, jak je u výrobků se značkou Samsung zvykem, velmi kvalitní. Rozměry a hmotnost, na rozdíl od celkové koncepce telefonu, nejsou nijak extravagandní a jsou prakticky shodné s typem SGH-V200.

I v poloze otočeného displeje je možné telefonovat díky vestavěnému hlasitému odposlechu.

Displej zobrazí 65 tisíc barev a až deset řádků textu.

Objektiv vestavěného fotoaparátu lze tradičně otáčet o 180 stupňů a podporuje dvojnásobné digitální přiblížení.

SGH-Z100 - kompaktní véčko pro sítě třetí generace

První 3G telefon od Samsungu se svým vzhledem nesnaží vybočit z řady. Na rozdíl od telefonů třetí generace ostatních výrobců však nepostrádá kompaktní rozměry.

Objektiv vestavěné kamery lze otáčet o 180 stupňů.

Vnitřní TFT displej s rozlišením 176x192 obrazových bodů dokáže zobrazit až 260 000 barev. Vnější je monochromatický a má rozlišení 96x64 obrazových bodů.

Baterie s vyšší kapacitou (nezbytná pro telefony třetí generace), vytváří nepříliš elegantní hrb a zvyšuje hmotnost na 124 gramů. Klávesnice je opět velmi kvalitní a její klávesy se mohou pochlubit optimálním zdvihem.

SGH-X410 - stylové véčko s podporou Bluetooth

Jedním z nejelegantnějších telefonů na stánku Samsungu byl model X410. Jeho bratříček X400 je určen pro vášnivé hráče a na první pohled se liší speciálně označenými tlačítky klávesnice. Na první pohled jsou ale oba modely stejné.

Vnitřní TFT displej zobrazí již standardních 65 tisíc barev.

Opět skvělá klávesnice s poněkud kubistickým zpracováním.

SGH-X410 je první telefon od Samsungu s podporou technologie Bluetooth. Zaujme také vnější inverzní displej.

Svými rozměry (86 x 46 x 20 mm) a hmotností (90 gramů) patří SGH-X410 mezi standard své třídy.

SGH-S200 - červený elegán s dvěma barevnými displeji

Samsung SGH-S200 je stylový telefon, který by se měl vyrábět pouze v červené barvě.

S200 se může pochlubit hmotností 75 gramů a vcelku kompaktními rozměry.

Jinak navržená klávesnice je docela přehledná. Křížový ovladač se nám ale zdál poněkud malý.

Samsung S200 je sourozencem modelů S100 a S300. S rozměry je uprostřed této řady, je ale nejlehčí a má nejsilnější baterii (Li-Ion 900 mAh).

S200 se nám velmi líbil, z celé trojice "eskových" modelů se nám zdál nejelegantnější. Někomu by ale mohla připadat jasně červená metalíza poněkud výrazná.

SP-R8000/8050 - DECT s podporou SMS zpráv

Vedle funkce DECT přístroje je možné R8000 použít jako vysílačku nebo s jeho pomocí hlídat malé děti. Modely 8000 a 8050 se liší integrovaným záznamníkem. Telefon je velmi elegantní, což platí i o jeho základnové stanici. Možná jeden z nejhezčích DECT telefonů vůbec.

SP-R8000/8050 podporuje šestnáctihlasé polyfonické vyzvánění a může se pochlubit plně grafickým displejem s rozlišením 128x64 obrazových bodů a modrým podsvícením.

Nový DECT od Samsungu je možné spojit do čtyř základen, a tak používat až šest samotných sluchátek.

Nové "chytré mobily" od Samsungu najdete v tomto článku, přehled všech novinek pak zde.