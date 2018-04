Samsung na asijském CeBITu představil několik ďábelských novinek

Nejvíc novinek na asijském CeBITu představil korejský Samsung. Pokud by všechny inovace dokázal dostat do jednoho telefonu, vyrobil by zřejmě nejlepší mobil na světě.

Hannoverský veletrh CeBIT je v případě mobilních telefonů událostí světového významu. CeBIT ale není jen ten jeden, výstav pod tímto logem se každý rok po celém světě uskutečňuje několik. A právě v těchto dnech CeBIT zavítal do čínské Šanghaje. Zdejší výstava je co do rozlohy podstatně menší než evropský originál, přesto na ní návštěvníci najdou mnoho atraktivních novinek. Mezi vystavovateli z oboru mobilní komunikace hraje letos v Šanghaji prim korejský Samsung, který zde oficiálně představil několik nových telefonů. Vedle něj představil nový telefon i Panasonic, ale o modelu GD55 jsme vás již informovali.

A čím se tedy Samsung pochlubil? Je toho hodně, a to jen v případě GSM telefonů, které nás zajímají nejvíce. Zatím ale není jasné, které z představených modelů zamíří i do Evropy a z kterých se budou moci těšit jen asijští zákazníci. U Samsungu je také nutné brát některé novinky s rezervou, neboť to, co představí pod některým typovým označením, ještě nemusí ve stejné podobě a se stejným označením dorazit na trh, popřípadě může rovnou skončit v propadlišti dějin. Pokud ale vezmeme představované novinky jen jako ukázky toho, na co se v nejbližší době můžeme těšit, máme o světlou budoucnost mobilní komunikace postaráno. Samsung se ničeho nebojí a představuje inovace, o kterých se konkurenci zatím ani nezdá. Pokud se ale podíváme na nové produkty Samsungu pro CDMA sítě, vypadají vedle nich GSM novinky jako chudí příbuzní. O tom ale zase až někdy příště.

Bude se tento špičkový Samsung jmenovat V100?

Při představování novinek můžeme začít u zatím blíže neoznačeného modelu (snad V100, i když pod tímto označením již Samsung jeden model představil), který vychází z již prodávaného CDMA modelu. Jedná se jak jinak o véčko se dvěma displeji, které má v kloubu otočný digitální fotoaparát. Už to stačí tomuto telefonu, aby se stal slavným, ale aby výrobce nenechal nic náhodě, přidal mu do vínku schopnost pracovat ve třech GSM pásmech, podporu Java aplikací, vnitřní TFT barevný displej s 65 000 barev(!), podporou MMS zpráv a polyfonní melodie, které jsou čtyřicetihlasé (!). Teď je jen otázkou, kdy bude tento telefon na trhu a kolik bude stát. Pokud je nám známo, nic podobného konkurence zatím ani nepřipravuje, snad s výjimkou jednoho modelu od LG.

Nový stylový Samsung A600. Adekvátní náhrada dámského modelu A400.

Další novinka již má jméno, a to SGH - A600. Jedná se o malinký stylový telefon, možná opět určený především ženám. Telefon neoplývá funkční výbavou, spíš se snaží oslnit vzhledem a svými fyzickými parametry. Jeho rozměry jsou 68 x 38 x 22 mm a jeho hmotnost je jen 68 gramů. Ve výbavě najdete dva modře podsvícené displeje, EMS zprávy, polyfonní melodie a další běžné funkce. Telefon se bude vyrábět ve výrazných barevných kombinacích, jako jasně červená, modrá, bílá a žlutá barva. Tento model asi zaujme spíš něžnější část populace.

Samsung T300 - dva barevné displeje, automatické otevírání telefonu.

To model T300 je univerzálnější a sáhnou po něm jak muži, tak ženy. Aby také ne, když toto véčko má oba displeje barevné! Výrobce pochopil, že když už někdo investuje nemalé peníze do telefonu s barevným displejem, chce se touto technologií i chlubit. U normálně koncipovaného telefonu to není až tak velký problém, ale u véčka je potřeba „vybarvit“ i vnější displej. Vnitřní displej umí 65 000 barev, vnější jen 256. Vedle dvou barevných displejů se tato novinka může pochlubit ještě jednou zvláštností, tou je sám otvírací, či zavírací mechanismus. Již žádné pracné rozklápění telefonu, které některým zákazníkům u véček vadí. Teď to půjde motorově. Touto funkcí je vybaven i model T200, který výrobce představil již dříve, ale zatím se také ještě neprodává. Oba telefony mají i velmi podobnou výbavu, která zahrnuje GPRS, polyfonní melodie, infraport a několik her. Oba telefony jsou jen duální, tribandy značí Samsung písmenkem „S“ a asi i „V“. T300 má navíc integrované rádio. Rozměry telefonu jsou 87 x 46 x 22 milimetrů a jeho hmotnost je 87 gramů. Opět se zatím neví, kdy se tento telefon začne prodávat. Dříve se asi na trh dostane model T200.

Samsung S300 je podobná modelu T300, ale bude schopný pracovat i na druhé straně Atlantiku.

Pokud by se vám předchozí model T300 líbil, ale neodbytně potřebujete volat i na druhé straně Atlantiku, i pro vás má Samsung řešení. Podobně vybavený model k T300, ale označený jako S200 nabídne práci i v GSM pásmu 1900 MHz, které se používá v USA. Další výbava by měla kopírovat T300 včetně dvou barevných displejů. S200 by ale měl být lehčí (77 gramů) a také menší (80 x 40 x 23 mm). Více podrobností zatím není známo.

Diamantový Samsung? Proč ne, ale jak se bude jmenovat? T500, nebo A500?

Na závěr z trochu jiného soudku. Pokud neprahnete po sofistikovaných funkcích, pokud nepotřebujete dva barevné displeje či motorové otevírání telefonu, pak je tady pro vás Samsung A500. Ten se může pochlubit vnějším displejem, který je dokola osázen diamanty. Zde se ale Samsung nechal předběhnout, diamantové telefony nabízí již delší dobu společnost TCL, o nichž jsme vás informovali před nedávnem. Další informace k této novince Samsungu chybí a je nutné připomenout, že již skoro rok Samsung anoncuje pod označením A500 něco úplně jiného. Na druhou stranu, některé zdroje tento telefon označují jako T500, takže se nechme překvapit. Původní variantou se chlubil již na jarním evropském CeBITu a k nahlédnutí byl i na veletrhu CommunicAsia. Jak to nakonec dopadne, ví jenom Samsung sám, je ale zřejmé, že se zákazníci mají na co těšit. Samsung se svého třetího místa na světě mezi producenty mobilních telefonů nechce jen tak vzdát, a právě proto chrlí jednu špičkovou novinku za druhou. Pokud se i nadále nechá inspirovat u CDMA produktů, bude na GSM trhu ještě veseleji.