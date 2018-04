Samsung N600 - luxusní low-end z Koreje (preview)

Samsung, aktuální světová čtyřka, má zálusk na stupně vítězů, a proto chrlí na světové trhy jeden nový model za druhým. Luxusní a stylové telefony Korejci umějí, ale low-endy jim zatím moc nešly. Dobrým příkladem může být aktuální model SGH-R210s, který u nás nabízí v předplacené sadě Paegas a jehož recenzi jsme vám nabídli již v loňském roce. Dnešní novinka - model N600 - je předchozímu modelu R210s velmi podobný, přesto je vlastně úplně jiný. Bohužel to platí i o ceně telefonu.

Samsung N600 je kompaktní, malý a lehký mobil, jehož klávesnici kryje aktivní flip. Na trhu bude k dispozici i sourozenec modelu N600, a to model s označením N620, který nemá flip. Všechny ostatní parametry obou telefonů jsou pak naprosto stejné, takže to, co napíšeme o modelu N600, bude až na flip bezezbytku platit i o modelu N620. Anténa telefonu není integrovaná, té se příznivci značky dočkají až u modelu N500, který je však původnímu modelu R210s ještě více podobný než N600. Hlavním rozdílem, jenž všechny low-endové Samsungy odlišuje, je velikost a hmotnost přístrojů. Nejlehčí a nejmenší je dvojice N600 a N620, oba váží jen 83 gramů a jejich rozměry jsou 100 x 43 x 20 mm. Oproti tomu starší model R210s váží 99 gramů a jeho rozměry jsou 110 x 46 x 23,5 mm. Samsung N500 s integrovanou anténou by pak měl mít rozměry a hmotnost bližší modelu R210s.

Hmotnost a rozměry má nový low-endový Samsung opravdu na úrovni a vzhled za nimi nijak nezaostává. Opět je ale nutné připomenout, že rozmístění kláves a hrubý tvar telefonu je téměř identický s modelem R210s. Rozdíly jsou jen v barevném provedení obou přístrojů, ale zde se sluší podotknout, že jak model R210s, tak nová dvojčata N600/620 se nabízejí v několika barevných variantách. Námi testovaný telefon byl celý ve stříbrném provedení, další varianty jsou pak v kombinaci stříbrného okolí displeje a bílého, černého nebo modrého těla telefonu. Nám se stříbrné provedení líbilo a žádný výrazný nesouhlas jsme nezaznamenali ani u náhodně vybraných lidí, kterým jsme telefon ukázali. Povedeným krokem Samsungu je kompletní podsvícení telefonu, tedy jak displeje, tak klávesnice, velmi intenzivním modrým světlem. Telefon svým vzhledem bez problémů zapadne do kategorie stylových přístrojů, k čemuž poslouží i dodávané značkové poutko - velmi populární v Asii - a originální bondovka, tedy osobní HF sada.

Pokud vzhledu nejde nic podstatného vytknout, tak výbava jasně spadá do kategorie low-endových přístrojů. Jedinou výraznou inovací oproti modelu R210s je integrace šestnáctihlasých vyzváněcích melodií, které ale stojí za to. V telefonu je přednastaveno 20 polyfonických melodií, dalších 12 si jich můžete zkomponovat, a to pomocí počítače, nebo nahrát z WAPu a další tři, již normální melodie, si můžete do telefonu nahrát pomocí WAPu či SMS zprávy. Přednastavené melodie většinou využívají klasické motivy, u nás by mohla mít úspěch Novosvětská od Antonína Dvořáka, dámy si pak jistě oblíbí svatební pochod. Oproti konkurenci jsou melodie Samsungu opravdu skvělé. Na druhou stranu, jednotlivé melodie jsou velmi dlouhé a jako vyzváněcí tón se ne každému budou líbit. Ve výběru je však i klasické, v případě Samsungu polyfonické zvonění. Detaily vztahující se k polyfonickým melodiím najdete na stránce Samsungu v živé demonstraci modelu N620. S melodiemi přímo souvisí další specialita Samsungu, tou je vícebarevná informační dioda na vrchu přístroje. Ta nabízí 6 různých barev, které při vyzvánění blikají do rytmu hudby - barevná hudba je zpět a již je jasné, kde se nechaly inspirovat nové Nokie 3410 a 3510. Bez vyzvánění rozměrná dioda informuje o stavu telefonu, tak jak to známe i z jiných telefonů. Který z nich ale bliká růžově jako Samsung?

Samsungu N620 nechybí samozřejmě WAP, a to ve verzi 1.2.1. Telefon umí i datové přenosy, ale jen klasickou, vytáčenou metodou maximální přenosovou rychlostí 14,4 kbps. Vnitřní telefonní seznam pojme 100 telefonních čísel, bohužel, paměť na SMS zprávy přístroj nemá. Co naopak nechybí, je prediktivní vkládání textu T9, zatím ale bez podpory češtiny. Samsung již od modelu R210s umí technologii Smart Messaging, takže není problém posílat si s majiteli Nokií loga, obrázkové SMS zprávy nebo vyzváněcí melodie. Jako většina Samsungů, i N600/620 nabízí solidně zpracovaný diář a další „kancelářské“ aplikace jako kalkulačku, budík nebo světový čas. Mládež pak jistě osloví tři hry (Ice cave, Fortress a Squares), které mají vcelku slušnou hratelnost a jsou doplněny o vibrační efekty a polyfonický zvukový doprovod. Přehlednost práce s telefonem zajišťuje perfektně čitelný displej, který má rozlišení 128 x 64 obrazových bodů.

Pokud vás nový low-endový Samsung zaujal, jistě vás bude zajímat, kdy a za kolik si jej budete moci koupit. Zde ale nastane problém zmíněný již na začátku tohoto preview. Ač Samsung N600/620 patří jasně do low-endové kategorie, jeho cena by podle nového distributora značky, společnosti Kiboon Mobile, měla pohybovat okolo 10 000 Kč. Bohužel, za tyto peníze by u nás asi moc zájemců nenašel, přeci jen, konkurence nabízí za stejné peníze možná horší design, což je ale subjektivní záležitost, zato však určitě bohatší výbavu. Přesto měl testovaný telefon kompletně české menu a jistě zbývá alespoň trocha naděje, že se jej nakonec podaří prosadit do některé z předplacených sad, kde by mohl mít o něco příznivější cenu. Samsung jednoduše není levnou značkou a podle obchodních úspěchů to zřejmě zákazníkům ve světě nevadí. U nás mají větší šanci prosadit se luxusní véčka, jako jsou T100 nebo Q200. Na závěr doplňme, že v Evropě se bude spíš prodávat verze N620 bez flipu, kterému dávají zákazníci přednost spíš v Asii.

Dodejme, že s modelem N500 je to trochu složitější, pod tímto označením Samsung na CeBITu ukázal něco jiného, než co lze najít na jeho stránkách. Podle posledních oficiálních informací od výrobce by však pod označením N500 měl být v Evropě nabízen model s integrovanou anténou, velmi podobný modelu R210s, nikoliv véčko, které najdete na webu výrobce.