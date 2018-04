Samsung MP3 Phone (preview)

Není tomu dávno, co firma Samsung představila na našem trhu mobilní telefon Samsung SGH-600, který byl a je ve své kategorii velice dobrým telefonem s příjemnými vlastnostmi.

Nejinak je tomu i u dalších telefonů firmy Samsung. Kromě SGH-800, která svým vzhledem připomíná telefon Motorola V3688 nám představil Samsung na výstavě Telecom 99 i mobilní telefon, který má vestavěný přehrávač MP3 souborů.

Telefon svým designem připomíná právě již zmiňovaný model SGH600. Má aktivní flip, na němž je elegantní destička s vlisovaným nápisem "MP3". K telefonu jsou pro poslech MP3 skladeb dodávána stereo sluchátka. Dále lze na telefon nahrávat, ale nevíme, jestli se zvuk ukáldá rovnou v MP3 formátu.

Telefon má plně grafický displej, který vám během přehrávání skladeb ukazuje grafický ekvalizér. Rozlišení displeje je 128x48 bodů, což se projeví na vcelku kvalitním ekvalizéru, ale i na čitelnosti menších písmen.

Skladby lze samozřejmě přehrávat, zastavovat, převíjet a pozastavovat. Dále si můžete zvolit opakování určitého úseku nebo skladby. Telefon se dodává i s MP3 přehráváčem pro PC a s příslušenstvím pro enkódování souborů do MP3 formátu.

Jediná zatím malá nevýhoda, kterou chce Samsung vyřešit do uvedení telefonu na trh je to, že je v telefonu pouze 16MB paměti, takže skladeb tam sice nahrajete hodně, ale v nízké kvalitě. Na kvalitní skladby stačí 16MB pouze na 2, možná 3 skladby.

Z vlastností telefonu bych uvedl jako přínosné hlasové ovládání, hlasové poznámky, kalkulačku a již zmíněný slušný displej.

Celý telefon má rozměry 105x45x19 mm se slim baterií a 105x45x22 mm se standardní baterií. Výdrž telefonu se pohybuje se slim baterií v těchto rozmezích: 90 minut talk time, 16-48 hodin standby time a 4-6 hodin přehrávání MP3 souborů. Se standardní baterií je to o něco lepší, ale stále by to chtělo vylepšit. Hodnoty jsou následující: 160 minut talk time, 30-90 hodin standby a 8-11 hodin vydrží řehrávat MP3 skladby.

Hmotnost telefonu činí se slim baterií 94 gramů a se standardní baterií 120 gramů.

Rozměry i hmotnost telefonu jsou tedy v dnešním normálu a někdy dokonce i předčí některé nové modely mobilních telefonů. Bohužel výdrž za tímto značně pokulhává, ale myslím, že pro člověka, který kombinuje MP3 přehrávač, který na druhou stranu vydrží hrát průměrně dlouho, a mobilní telefon je toto zcela postačující.

Dostupnost telefonu na českém trhu včetně ceny nám zatím není známa, ale do doby uvedení na trh výrobce rozhodně počítá s rozšířením paměti pro záznam MP3 skladeb.