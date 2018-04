Samsungy v sobě budou mít peněženku. Viděly to u iPhonů

O šesté generaci Galaxy S se v posledních týdnech čile spekuluje a podle dosavadních dohadů a odhadů by mohlo jít o snově vybavený telefon. Na míle daleko v porovnání s modelem S5 má být i dílenské zpracování, kdy mají odolný kovový rámeček doplnit skleněná záda (více v dřívějším článku). Poslední dny pak z ústředí Samsungu zaznívají informace o jedné speciální funkci, kterou má chystaný topmodel dostat do vínku.

Podle jihokorejského serveru DDaily by onou netradiční funkcí měla být integrace platebního systému, telefon by tak nově mohl sloužit také jako peněženka.

Platební metoda vycházející z LoopPay by měla být na nových telefonech výrobce označována jako „Samsung Pay“ a kromě základního Galaxy S6 se s ní počítá také u jeho speciální varianty Edge se zahnutým displejem.

O placení mobilním telefonem se mluví už několik let, ale teprve loni v září přišlo řešení s opravdu velkým potenciálem. Řeč je samozřejmě o Applu a jeho systému Pay, jehož základním bezpečnostním prvkem je v home tlačítku integrovaný snímač Touch ID. Platit iPhonem je tedy možné pouze po autentizaci přiložením prstu. Pokud otisk není rozpoznán, platba přes NFC čip jednoduše neproběhne.

Vše vypadalo slibně. Apple se velmi rychle dohodl s největšími americkými bankovními domy, a rychlému nasazení systému tedy nic nebránilo. Koncem října však některé obchodní řetězce začaly Apple Pay blokovat a rozšíření mimo území USA neprobíhá tak rychle, jak bylo v plánu.

Ve Spojených státech ovšem obliba Pay narůstá a podle interních dat Applu jsou hned dvě ze tří mobilních plateb provedeny právě iPhonem.

Jistým handicapem Applu je skutečnost, že Pay je dosud exkluzivita iPhonu 6/6 Plus. Starší model 5S není podporován, ačkoli snímačem Touch ID také disponuje, ale chybí mu právě NFC.

Naproti tomu metoda Samsungu nevyžaduje NFC, což by mělo zajistit podstatně rychlejší rozšíření platební metody po světě. Platit by tak mělo být možné i na stávajících starších terminálech, a obchodníci by tak nemuseli své vybavení inovovat. Dřívější informace hovořily o kompatibilitě Samsung Pay s až 90 procenty existujících terminálů.

Jako bezpečnostní prvek celého systému by stejně jako u iPhonů sloužil snímač otisků prstů. Právě tento prvek má u šesté generace Galaxy S doznat značného vylepšení, snímač má fungovat na stejném principu jako Touch ID, u kterého stačí prst přiložit a není nutné jím přes čtečku přejíždět, což často generuje chyby (více zde).