Samsung si patentoval displej budoucnosti. Omotá se okolo zařízení

Samsung jakožto nejúspěšnější výrobce displejů pro mobily má nakročeno k další pořádné revoluci. Už při několika příležitostech dal najevo, že pracuje na ohebném displeji. Na nějaký reálný produkt, který by se měl dostat do prodeje se však stále čeká. Situaci pravděpodobně nezmění ani nový patent, který firma podala loni v červnu, byť opět o něco více odhaluje podobu případného smartphonu budoucnosti.

Není ani jisté, zda jde o smartphone jako takový - všechny dostupné materiály obsahují totiž pouze slovo „device“, tedy zařízení, nicméně si nedovedeme představit, k čemu jinému by malé zařízení s vysouvacím displejem mělo sloužit. Na těle zařízení se podle nákresu nachází také čtečka otisků prstů, která by měla displej aktivovat.

Patenty jsou vyobrazené ve dvou verzích. Jedna počítá s tím, že by se displej pouze obtočil okolo těla zařízení a měl by tak pouze několik ohýbacích „kloubů“, druhá pak displej sroluje přímo dovnitř těla. Vysouvací mechanismus by údajně byl řešen pomocí speciálně přizpůsobených magnetů.

Samsung nepochybně bude mít v tomto závodu konkurenta v podobě LG. První ohebný OLED displej začala společnost LG Display testovat totiž již v polovině roku 2013 (více viz LG předběhlo konkurenci: testuje první ohebný OLED displej). Poprvé jej použila u modelu G Flex, který byl prvním komerčně dostupným smartphonem s prohnutým displejem.