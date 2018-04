Samsung míří na vrchol: špičkové top modely živě

Hlavní letošní novinkou Samsungu, tedy alespoň pro Mobilní kongres v Barceloně, je vysouvací model U900 s dodatkovým označením Soul. Tenký vysouvací mobil z řady Ultra Edition se ale svým soukmenovcům poněkud vymyká. Už zdaleka v jeho případě nejde jen o design, tentokrát je to i o inovacích a výbavě. Ta je vpravdě špičková a třešničkou na dortu je unikátní systém ovládání.

Samsung U900 vypadá na první pohled poměrně nenápadně. Je sice velmi tenký, ale o rekordy - jako u předešlých modelů - už v jeho případě nešlo. Design se nese spíš v konzervativních liniích a důraz tentokrát výrobce kladl hlavně na použité materiály. Snad tedy nebude novinka tak náchylná k poškrábání jako předchozí modely U600 a U700. Většina telefonu má kovový kabátek a solidní zpracování lze poznat hned na první dotyk.

Zásadním inovačním řešením je ovládání telefonu. Navigační klávesa zcela chybí a nahrazuje ji druhý displej, který lemují kontextové klávesy a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. To vše pod displejem na horní straně telefonu. Po vysunutí se pak objeví zbytek klávesnice, kde čtyři standardní řady doplňuje ještě pátá s funkčními tlačítky. Alfanumerická klávesnice je sice zcela plochá, ale píše se na ní dobře. To platí i o všech dalších mechanických klávesách na telefonu.

Ale co onen druhý displej nahrazující navigační klávesu? Máme pro vás dobrou zprávu, pracuje se s ním bez problémů, ba dokonce perfektně! Tento nový ovládací prvek simuluje čtyřsměrný kříž navigační klávesy s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Výhodou je, že displej ve všech režimech ukáže, co který směr navigační klávesy právě nabízí za funkci. Velmi to usnadňuje práci s telefonem a šetří čas oproti běžnému listování v menu. Samsung se naštěstí nesoustředil jen na samotný princip tohoto nového ovládacího prvku, ale dal důraz právě na jeho využití pro snadnější ovládání.

Pochválit musíme i mechanické vlastnosti tohoto druhého displeje. Je přesný a reaguje korektně na každý dotyk. Například oproti senzorovým klávesám použitým u předchozích modelů je dotykový displej několikanásobně přesnější. A díky zpětné vazbě v podobě lehkého zavibrování zprostředkovává nesrovnatelně lepší kontakt uživatele s přístrojem.

Další informace o Samsungu U900 najdete v tomto článku.

Samsung U900 není jediná novinka v Barceloně s ovládáním tohoto typu. Na druhé dotykové displeje si tak můžeme pomalu začít zvykat, je to totiž jeden z hlavních nových trendů minimálně pro telefony nejvyšší třídy.

Samsung F490

Další významnou novinkou Samsungu na letošním Mobilním kongresu je model F490. Ví se o něm již delší dobu - oficiálně byl představen již začátkem roku - a na první pohled nepřináší nic zcela nového. Připomíná loni uvedený model F700, který ale nikterak velkou díru do světa neudělal. Možná právě proto, že dotykové ovládání nového menu Croix UI se v jeho případě příliš nepovedlo.

Novinka má stejné menu, přesto je pokrok znát po prvním sáhnutí na displej. Telefon reaguje na každý podmět okamžitě a displej je i velice přesný. Trápení s původní F700 nebo modelem Armani je tak zapomenuto. Na první pohled se může zdát obrovský dotykový displej novinky skoro prázdný, jenže to byl pravděpodobně záměr tvůrců, aby se telefon dobře ovládal jen prsty bez nutnosti používat dotykové pero.

Někomu ale může vadit strohé a nepříliš barevné menu telefonu. Je sice přehledné, občas se ale ikonky, hlavně po vizuální stránce, na displeji téměř ztrácí. Platí to například u hudebního přehrávače.

Svým pojetím (ale i tvarem, velikostí nebo lesklou zadní částí) telefon nezapře, že má být konkurentem iPhonu. Oproti předchozím pokusům Samsungu, a ostatně i jiných výrobců, je to značný krok vpřed, ale zcela se zatím ani v jeho případě iPhone dohnat nepodařilo. Někomu se ale může více líbit ovládání Samsungu, které je mnohem blíž konvenčnímu mobilu. Technické parametry přístroje uvádíme v tomto článku.

Samsung G810

Třetí zásadní novinkou Samsungu pro letošní první čtvrtletí je model G810. I o něm jsme vás již informovali, oficiálně byl ale představen až dnes. Tato novinka je zcela jasně postavena proti Nokii N95. Oproti ní, tedy konkrétně proti verzi N95 8GB či nové Nokii N96, nemá Samsung velkou integrovanou paměť. Je ale jasné, že časem dožene i tento nedostatek.

Na první i druhý pohled připomíná novinka již dobře známý Samsung G800, na který navazuje i co se modelového označení týče. Stejný je i pětimegapixelový fotoaparát s trojnásobným optickým zoomem. Jinak ale nemají tyto dva modely mnoho společného. Původní Samsung G800 je "hloupý" mobil bez otevřeného operačního systému, novinka naopak využívá systém Symbian S60, čímž se ještě více přibližuje konkurenční Nokii N95.

Hlavními lákadly jsou vedle fotoaparátu integrované wi-fi a navigace. Menu má tradiční "symbianovskou" podobu, systému odpovídá i rozvržení funkčních kláves, kterým ale chybí popisky, což poněkud znesnadňuje orientaci. Telefon není příliš nápadný, extravagance se v tomto segmentu nenosí. Zaujme kovový kryt a perfektní zpracování, jak je u Samsungu obvyklé. Parametry přístroje uvádíme v tomto článku.

´

O dalších novinkách Samsungu z MWC v Barceloně vás budeme podrobně informovat v samostatných článcích.