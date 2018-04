Microsoft umí vylepšit telefony s Androidem. Zkusit si to může každý

Jeden z velkých rozdílů operačního systému Android oproti například iOS je možnost si hluboce přizpůsobit, jak vypadá vaše uživatelské prostředí. Zatímco iPhony zkrátka vyrábí a prodává jeden výrobce, který si diktuje, jak budou vypadat, mezi androidy je dost velká volnost v tom, jaké bude mít telefon uživatelské prostředí.

V první řadě je nutné si uvědomit, že je rozdíl mezi tzv. ROM a launcherem. ROM je v podstatě vlastní, upravená verze operačního systému Android, která mění jak některé základní funkce, tak i třeba vzhled (příkladem je třeba MIUI nebo Cyanogenmod) a instaluje se do mobilu jako samostatný systém. Oproti tomu launcher je pouze aplikace, kterou do mobilu stáhnete jako kteroukoliv jinou a která upraví vzhled a funkce vašeho stávajícího systému Android. Tyto změny zpravidla nebývají tak drastické jako právě v případě ROM.

Microsoft, který má s Androidem coby produktem Googlu jen pramálo společného, ovšem vyrobil launcher s názvem Arrow právě pro tento konkurenční systém. Vedle toho také ještě vyvinul vlastní verzi zámku obrazovky (také formou aplikace) pod názvem Next, aby byla proměna smartphonu s Androidem skutečně kompletní.

Kombinace těchto dvou nástrojů nám přijde jako velice povedená, dokonce pro nás i pocitově lepší než třeba prostředí špičkového Samsungu Galaxy S7, na kterém jsme Arrow a Next zkoušeli.

Chytřejší zamknutá obrazovka

Začněme nástrojem Next, který mění podobu zamknuté obrazovky. Zde nalezneme jak staré dobré funkce jako hodiny, datum a počasí, tak přehled nejnovějších upozornění seřazených pod sebe a rychlou volbu pro přístup k fotoaparátu. Nic nového pod sluncem.

Zajímavá je ovšem spodní část obrazovky, kde naleznete vysouvací menu s aplikacemi, které používáte nejčastěji. Ty si můžete jak navolit sami, tak nechat uspořádávat automaticky (a případně si nastavit, které se zde nemají zobrazovat). Miniatury ikon aplikací zabírají dva řádky, na třetím se v podobném duchu uspořádávají nejpoužívanější kontakty. Pod tím ještě Microsoft přidal rychlé volby pro funkce telefonu (wi-fi, bluetooth, svítilna atd.) a nastavení jasu obrazovky.

Nevýhodou je tak snad jen poněkud nešikovné skládání těchto zamykacích obrazovek na sebe. Ve chvíli, kdy totiž nemáte třeba čtečku otisků prstů, ale používáte třeba gesto nebo PIN, musíte nejdříve potažením „odemknout“ Next a pak ještě použít vaši běžnou odemykací metodu na staré odemykací obrazovce.

Přehlednější, jednodušší, líbivější prostředí

Launcher Arrow pak s prostředím udělá doslova divy. Domovských obrazovek nastaví celkem pět (nepotřebné lze odebrat), přičemž každá má svou vlastní funkci. Na té základní se vám uspořádávají aplikace podle toho, jak často je využíváte, a menu, ve kterém jsou všechny zbylé aplikace, je seřazeno v abecedním seznamu pod sebou, ve kterém listujete podobně jako v kontaktech pomocí počátečních písmen.

Microsoft se drží konceptu rychlého přístupu k nejpoužívanějším aplikacím potažením zespodu obrazovky i v launcheru Arrow, tato funkce je v podstatě shodná s nástrojem Next. Rychlé volby navíc vyvažují jednu z nevýhod domovské obrazovky s aplikacemi, kde je totiž nelze slučovat do složek. Zde to naštěstí jde. Stejně tak obě dvě aplikace pracují se stejnou nabídkou wallpaperů (obrázků na pozadí), které lze jak zvolit vlastní, tak třeba nechat si každý den nastavit automaticky jiný.

Další obrazovka pak shromažďuje widgety a lze po ní posouvat nahoru a dolů. Zde se po volbě menu dostanete rovnou do nabídky všech widgetů, mezi kterými opět listujete v abecedním seznamu. Líbí se nám, že je Arrow takto striktně odděluje. Nestane se tedy, že vám na jedné obrazovce vznikne moc velký mix všeho možného.

Dvě další plochy se na první pohled tváří celkem shodně, ale obě najdou svoje využití. Jedna z nich řadí kontakty podle poslední aktivity (ať už hovory, nebo SMS) a druhá vytváří spíše takový přehled všeho, co jste s mobilem dělali. Zobrazuje nové aplikace, příchozí SMS nebo třeba nejnovější fotografie v galerii. Nestane se vám tak, že třeba smažete jednu z posledních notifikací a pak se snažíte vzpomenout si, na co že vás to telefon naposledy upozornil.

Poslední plocha je nástrojem pro správu a vytváření poznámek a upozornění. S těmi lze jak pracovat samostatně, tak si nechat vše importovat z aplikace Wunderlist.

Microsoft má Android „na háku“

Ačkoliv nám pod rukama prošly stovky mobilů s Androidem, ještě nikdy jsme z uživatelského prostředí neměli tak pohodlný a esteticky příjemný pocit jako právě z toho, co nabízí kombinace nástrojů Next a Arrow. O to víc nás pak překvapuje, že je to právě dílo jednoho z největších konkurentů Googlu, který s vlastní sérií mobilů a operačním systémem Windows proti Androidu výrazně ztrácí.

Proměna uživatelského prostředí je jednoznačným krokem k pohodlí a zároveň stále není tak svazující jako třeba omezené možnosti přizpůsobení telefonů s iOS. Ti, kteří mají rádi Android proto, že se dá doslova rozvrtat, co jde, a přizpůsobit si na míru jakoukoliv funkci, se budou s launcherem od Microsoftu cítit trochu „v kleci“, nicméně pro běžné uživatele, kteří hledají hlavně ono pohodlí a přehlednost, je to skutečně skvělá volba.

Za zkoušku každopádně nic nedáte. Obě aplikace lze zdarma stáhnout z aplikačního obchodu Play a v případě nespokojenosti je jednoduše zase odinstalovat. Ze starého prostředí se vám nic neztratí ani nezmění. Důkazem uživatelské spokojenosti je třeba také to, že obě aplikace si stáhlo už přes milion uživatelů a hodnotí je výrazně pozitivně (4,3 a 4,1 hvězdy z pěti).