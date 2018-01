Samsung posílá hliník do důchodu, vytvořil totiž Metal 12

Vyplývá to ze žádosti o registraci názvu Metal 12 jako ochranné známky, kterou Samsung podal v pátek 12. ledna u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Z té je totiž patrné, že společnost nevylučuje využití Metalu 12 napříč celým svým výrobním portfoliem, tedy například i u špičkových smartphonů či chytrých hodinek Gear. Důvod je nasnadě, některé současné top smartphony totiž kvůli hojnému využití kovu a skla nepatří mezi zrovna nejlehčí zařízení.

Využitím hořčíkové slitiny k výrobě rámů smartphonů by Samsung zabil dvě mouchy jednou ranou, Metal 12 totiž vyniká zároveň i vysokou odolností. Současné smartphony, u nichž se výrobci snaží mnohdy dosáhnout co nejtenčího těla, totiž trápí nedostatečná odolnost - řada z nich se tak při nošení po kapsách kalhot ohýbá. Nejpalčivější bylo toto téma pro Apple, který se v roce 2014 potýkal s kauzou bendgate (více viz Apple má velký problém. iPhone 6 Plus se ohne v kapse kalhot). Ovšem stejné mobilní faux pas si zažil i Samsung, jeho tehdejší špičkový Galaxy Note 4 jde ohnout stejně snadno jako konkurenční iPhone.

Vlastními silami vyvinutou hořčíkovou slitinu nicméně společnost již ve svých produktech použila, a to konkrétně u nových notebooků série 9 (Notebook 9 Pen a Notebook 9) představených na letošním veletrhu CES. A patrně tím, co se využití nového materiálu týče, nekončí.

Hořčíková slitina není pro Samsung žádnou novinkou, o jejím využití u vrcholných modelů se spekuluje již několik let. Například podle portálu SamMobile prý společnost před dvěma roky testovala dokonce prototyp modelu Galaxy S7, u něhož byl hliník nahrazen hořčíkovou slitinou. Minimálně o rámu z tohoto materiálu se spekulovalo dlouho před představením novinky z roku 2016, některé spekulace naznačovaly, že by měla být slitina použita i na tělo „es sedmičky“.

Není to ovšem zdaleka poprvé, co některý mobilní výrobce s hořčíkovou slitinou experimentuje. Například společnost Hewlett Packard již v roce 2004 představila model iPAQ hx4700, tělo tohoto PDA bylo z hořčíkové slitiny. Nebyla nicméně jediným výrobcem, který na tento ušlechtilý kov vsadil. O dva roky později totiž Benq-Siemens použil hořčík u svého elegantního véčka EF81 (viz dobová recenze Ze skla, oceli a hořčíku - recenze Benq-Siemensu EF81).

Zda se nahrazení hliníku slitinou Metal 12 kromě příznivého vlivu na hmotnost zařízení promítne i do odolnější konstrukce, ukáže až čas. Dozvědět bychom se to mohli poměrně brzy, podle některých spekulací bychom se totiž rámu z hořčíkové slitiny mohli dočkat již u modelu Galaxy S9. Nabízí se ovšem i možnost, že se tak stane až v souvislosti s očekávaným skládacím samsungem. Lze předpokládat, že u především u něj bude kladen vysoký důraz na celkovou odolnost. Společnost ovšem uvedení skládacího smartphonu odsunula až na rok 2019 (více viz Galaxy S9 se dočkáme v únoru. Skládací smartphone Samsung opět odkládá).