Samsung měl na Cebit připraven mobil v hodinkách

Firma Samsung přišla minulý Cebit na trh s novými telefony, které braly vítr z plachet věhlasným výrobcům.V další části roku přišel Samsung dokonce se svým mobilním telefonem SGH800, který byl stejně velký, jako Motorola V3688, ale i přesto měl větší displej a podporu WAP. SGH800 se ovšem na náš trh nikdy nedostala.

Oproti tomu Samsung SGH600 se dostal dokonce na test i do naší redakce. Prodával se a stále se prodává jako jeden z těch lepších telefonů, které nepropadnou mezi "ty ostatní".

Letos přišel Samsung rovněž s novými mobily. Ovšem jeho designová inovace u GSM modelů není moc pestrá. Samozřejmě, že není vše tak černé. Na úkor jednotvárnosti většiny nových modelů jsou zde i světlé vyjímky. Nyní ale mluvím pouze o GSM zařízeních. Samsung totiž vyvíjí i telefony pro jiné sítě. Musím uznat, že kdyby byly i tyto pro GSM, jistě by zaznamenaly úspěch.

Například se jedná o teprve připravovaná zařízení, jež nesou názvy "Watch Phone", "TV Phone", "internet phone", "MP3 Phone" (tento přístroj se bude prodávat jako první z těchto připravovaných) a IMT-2000 Phone.

Nejzajímavější budou zřejmě Watch a TV telefony, které se nachází teprve ve stádiu vývoje. Tedy ... spíše zdokonalování. Jednou ze slabších stránek bude zřejmě napájení a výdrž baterie.Proto o těchto zařízeních ještě nevíme zdaleka tolik, kolik bychom vám chtěli sdělit.

Další telefon, který je zajímavý, ale zatím nepoužitelný (oficiálně) je telefon pro sítě IMT-2000. Jak tušíte, jedná se o IP sítě třetí generace a ty ještě nejsou nikde komerčně v provozu. Jen v testovacích střediscích. Telefon by sice měl převyšovat rozměry dnešních průměrných mobilů, ale na druhou stranu si nejen pokecáte s volajícím, ale také jej uvidíte. Vysokorychlostní přenosy a komunikace po IP síti je výsadou právě tohoto telefonu.

Lahůdkou pro audiofily je mobilní telefon SPH-M2100 se zabudovaným MP3 přehrávačem. Ten byl na Cebitu k vidění a právě kolem něj se odehrávala poměrně velká reklamní akce.

Tento telefon váží pouze 94 gramů (s tenkou baterií) a na nabití vydrží buď 160 minut hovoru a nebo 11 hodin přehrávat hudbu. V telefonu je implementován 16MB flash čip, na který se vejdou až 4 MP3 skladby ve vysoké kvalitě. To není sice mnoho, ale pořád lepší, než neposlouchat nic. Telefon je na své funkce poměrně lehký a ani jeho tloušťka není nijak extrémní. Pouhých 19 milimetrů z něj nedělá žádného tlouštíka, který by se nevešel do kapsy u kalhot nebo u košile.

V září by se měla na trhu objevit verze tohoto telefonu s 32MB flash čipem. Rozměry telefonu jsou 105mmx45mmx19mm.