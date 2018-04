Samsung Matrix Phone - u nás by se Neo nedovolal (recenze)

Dnešní recenze je netradiční. Přístroj jsme sice měli možnost vyzkoušet, ale kvůli jinému standardu, který využívá, jsme si s ním nemohli zavolat. Samsung Matrix Phone je totiž určen pro CDMA sítě a ty, jak známo, u nás nenajdeme. Za normálních okolností bychom CDMA telefon jistě netestovali, v případě velmi netradičního Samsungu jsme ale udělali výjimku. Jelikož ale nemáme s CDMA telefony vůbec žádné zkušenosti, u některých funkcí jsme jen tušili, k čemu jsou dobré, a u jiných jsme to nezjistili vůbec. Byli jsme překvapeni, nakolik se může CDMA telefon od těch „našich“ GSM lišit.

Matrix alias N270

Samsung Matrix Phone je marketingová značka pro nepříliš originální původní označení telefonu, které je SPN-N270. Telefon je určen pro americkou síť Sprint PCS a pracuje v CDMA pásmech 800/1900 MHz a v AMPS pásmu 800 MHz. Z toho je patrné, že si s ním u nás nezavoláme. Telefon jde samozřejmě zapnout, ale mimo nabídky menu uvidíme na displeji jen informaci o vyhledávání sítě. Tu telefon u nás nikdy nenajde, a tak jsme se mohli podívat jen na nabídku menu telefonu a také jsme se mohli pokochat kybernetickým vzhledem samotného přístroje.

Následník banánu

V prvním dílu Matrixu Samsung nehrál. Tenkrát si svoji reinkarnaci prožila Nokia 8110, legendární dávno před tím, než si ve filmu zahrála. Aby se Samsung prosadil do druhého dílu série, zaplatil sto milionů dolarů. To je hodně peněz, a proto se není čemu divit, že velká část současných reklam Samsungu využívá téma filmu. Samotný telefon Matrix inzeruje Samsung v USA, u nás a i jinde v Evropě propaguje Samsung model V200 a další elektroniku, jako třeba televize.

Kulisák

Design telefonu je to úplně nejdůležitější. Běžný telefon by nezaujal, ani svá oblíbená véčka Korejci neprosadili, tvar Matrix telefonu se vymyká všemu, co se běžně prodává. Nevíme, jestli si tvar vymysleli přímo u Samsungu, nebo se museli držet zadání tvůrců filmu, v každém případě je tvar telefonu Matrix velmi neortodoxní.

Pěstní klín

Telefon je hodně široký a v zavřeném stavu zhruba stejně vysoký jako třeba dobře známá Nokia 3510i. Po vystřelení horního flipu se pak telefon ještě o pár centimetrů prodlouží. Samsung Matrix Phone má bytelnou podstavu, takže docela dobře drží ve vzpřímeném stavu a i se dobře drží v ruce díky mohutným úchytům na bocích. Ty zasahují jen zhruba do poloviny displeje a mají výrazné prolisy, aby přístroj v ruce neklouzal. Žádné jednoduché tvary a čisté linie tento telefon nenabízí, dolní podstava je prohnutá a jiné to není ani s horní částí telefonu. Rozměry telefonu jsou (115 x 28 x 20 mm) a jeho hmotnost je na dnešní dobu podprůměrných 132 gramů. Nutno ještě podotknout, že telefon má integrovanou anténu, dle Samsungu takzvanou inténu.

Vystřelte si

Největší frajeřinou je vystřelovací flip. Ten v zavřeném stavu zakrývá skoro celý displej, vidět je jen jeden řádek, který ukazuje datum a čas. Vystřelení proběhne po zmačknutí levého bočního tlačítka, než na to ale přijdete, budete zkoušet mačkat i pravé tlačítko, nebo obě zároveň. Pravé tlačítko je ale jen falešné a poznáte to podle pojistky flipu, který je na zadní straně telefonu u levého tlačítka. Vystřelení flipu může doprovázet originální „matrixový“ zvuk, na výběr je hned několik variant. Na vrchu flipu je konektor pro osobní HF sadu a samotný flip je jen přes přední část telefonu, z boku jej podpírají chromované nožičky, vzadu nic není.

S válečkem na menu

Další výraznou částí telefonu je jeho klávesnice. Ta má poměrně málo tlačítek a je celkově naprosto odlišně řešená než u nám známých telefonů Samsung. Tlačítka pro příjem a ukončení hovoru nemají u nás tradiční zelený a červený telefonek, ale názvy „Talk“ a „End“. Hlavním ovládacím prvkem je váleček, kterým se listuje v menu a stiskem se jím potvrzují vybrané položky. Ovládání je docela pohodlné, je ale potřeba si na něj chvíli zvykat. Netradiční je i použitý font na klávesách, které jsou poměrně velké. Podsvícení klávesnice je výrazné, ale zelená barva fontu docela září i bez podsvícení.

Akční displej

Displej Samsung Matrix Phone je barevný, dokáže zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Jedná se o TFT displej, který je hodně velký, a jak již je u Samsungu tradicí, i velmi kvalitní. Animace na něm zobrazované samozřejmě využívají nejrůznější motivy z filmu Matrix. Při vyhledávání sítě po něm padají číselné kódy, v jednom stylu menu je u každé položky Matrix animace z filmu, mimochodem perfektní, a některého z hrdinů filmu si můžete dát i na tapetu - displeje. Další motivy pocházejí z animované série Animatrix a jedno z menu telefonu je „jen“ obrázkové. Hlavní hrdina Neo může být i součástí měsíčního náhledu kalendáře, a pokud by vás žádný matrixovský motiv nezaujal, můžete si na displej dát tradiční akvárium.

Prapodivná výbava

Výbava telefonu odpovídá (zřejmě) nabídce obdobných telefonů pro CDMA standard, podle mínění amerických zákazníků je ale spíš podprůměrná. Nám se výbava telefonu těžko hodnotí, s CDMA telefony nemáme žádné zkušenosti, takže některé funkce telefonu nám byly neznámé, jiné nám v něm naopak chyběly. Tak třeba SMS (či jiný formát textové zprávy) si s tímto telefonem nepošlete, alespoň jsme v něm žádný editor nenašli. Telefon umí zprávy jen přijímat. Naopak má integrovaný poziční systém GPS. Slušně vybavený je i vícepoložkový telefonní seznam na celkem 250 jmen a zaujaly nás i hlasové funkce. Telefon má hlasový zápisník na čtyři minuty, nabízí hlasové ovládání a i hlasové vytáčení. V posledním případě lze hlasem vytáčet i samotná čísla, nikoliv jen jména z telefonního seznamu. Do telefonu nelze vložit simkartu, alespoň žádný slot pro ni jsme nenašli.

Vyzvánějte jako Trinity

Samsung Matrix Phone má čtyřicetihlasé polyfonní melodie, výběr je oproti nám známým modelům poměrně chudý, v nabídce jsou především zvuky vyzvánění telefonů z filmu a další telefonní servisní tóny. Jsou velmi kvalitní, ale normální melodie není v telefonu ani jedna a netušíme, jestli ji vůbec lze do telefonu nahrát. Systémový konektor přístroje je stejný jako u evropských modelů výrobce, takže přes něj lze telefon nabíjet, i když telefon má i samostatný konektor nabíječky. K dostupným synchronizačním programům Samsungu se nám ale telefon připojit nepodařilo. Pro někoho může být zklamáním, že v telefonu není žádná hra.

Suvenýr do sbírky

Samsung SPH-N270 není obyčejný telefon. I v USA, kde se prodává, se jedná spíš o sběratelský kousek než o běžný telefon pro každodenní používání. Tomu odpovídá i poměrně vysoká cena - přibližně 500 USD a limitovaná série. Každý telefon má na horním štítku své pořadové číslo, celkem by se mělo vyrobit jen 20 000 telefonů. Námi testovaný vzorek se pyšnil číslem 1418. Výrobce se jistě nemusí obávat, že by se dvacet tisíc kousků neprodalo, spíš naopak, spekuluje se, že časem by cena přístroje mohla i růst. To je u mobilů velmi neobvyklá věc, spíše rarita. A tou je i samotný telefon.

Tvar je podřízen stylu, praktický význam nemá. Je hodně těžký a i docela velký. Funkčně patří pod průměr své třídy, má ale nezaměnitelné charisma, které osloví především filmové fanoušky. U nás se tento model prodávat nebude, byl by dobrý jen do vitríny. Pokud by po něm ale některý tuzemský sběratel zatoužil, bude se pro něj muset vydat za oceán. Někdo sbírá obrazy, jiný známky a nyní to vypadá, že se vyplatí sbírat i mobilní telefony.