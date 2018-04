Samsung Matrix Phone byl vydražen za 35 tisíc!

Včera se na stránkách Mobil.cz a iDnes dražil exkluzivní mobil – Samsung Matrix Phone (recenzi najdete zde), který do aukce věnovala společnost Kiboon Mobile, dovozce Samsungů do České republiky. Výsledek strhující bitvy o vítězství v aukci všechny zainteresované strany překvapil. Za mobil, který v České republice nikdy nebude fungovat, zaplatil Petr Syrovátka 35 111 korun. Vítěz má ale s mobilem další plány. „Pracuji v USA, takže bych jej mohl využít v některé z místních sítí,“ svěřil se Petr Syrovátka.

Finalistům aukce nabourala denní režim

„Mám tady nadaci, takže spíš předpokládám, že mobil ještě jednou vydražím a získám něco pro nadaci,“ říká Syrovátka a dodává, že v každém případě půjdou zaplacené peníze na dobrou věc, a proto není tak důležité, kolik stál nebo jestli se ho ještě jednou podaří vydražit.

Petr Syrovátka o vítězství v aukci opravdu stál, takže zůstal déle doma a do práce šel později. „Aukce se kvůli dramatickému závěru protáhla, takže spěchám do práce,“ svěřil se Petr Syrovátka pár minut po ukončení aukce již v nastartovaném automobilu na cestě do zaměstnání. Svůj program musel přizpůsobit i neúspěšný finalista Denis Černý, hlavní programátor jádra počítačových her od Illusion Softworks, který v závěru aukce jako jediný dokázal držet krok. Do aukce již přispíval ze svého Sony Ericsson P800, připojeného přes GPRS. Denis Černý byl totiž na cestě do autoservisu.

Aukce se prodlužovala. Aby totiž byly podmínky on-line aukce co nejvíce podobné klasické realitě, nekončí aukce přesně ve stanoveném okamžiku. Po každém zvýšení částky v čase tři minuty před plánovaným koncem se totiž přidávají tři minuty na reakci. Až tehdy, když nikdo do tří minut nepřebije předchozí nabídku, aukce končí. Denis Černý to nestihl. „Byl jsem ochoten jít až na padesát tisíc.

Už delší dobu jsem plánoval věnovat na dobročinné účely pro děti nějaké peníze, toto byla ideální příležitost,“ upřesnil Černý.

Kdyby se takto aukce neprodlužovala, byli by značně omezení uživatelé s pomalejším připojením k internetu. Vyhrál by navíc ten nejrychlejší (při přihazování těsně před koncem aukce by hrálo roli štěstí) a ne ten, kdo chce nabídnout nejvyšší částku. I u klasických aukcí totiž existuje vždy možnost přebít poslední nabídku a přesně to nabízíme i v našich aukcích.

Radost v domově

Jaká byla první reakce ředitelky Dětského domova v Praze – Zbraslavi Petry Vorlíčkové, když se dozvěděla, kolik aukce dětem vynesla? Upřímně překvapená: „Kolik? Cože? Tolik? No to je úžasné!“

V dětském domově nyní žije 32 dětí do tří let věku. „To jsme opravdu nečekali! Musíme pořádně rozmyslet, co s penězi uděláme,“ uvedla Petra Vorlíčková. „Měli bychom dostat malý bazén, tak bychom za tyto peníze prckům mohli upravit okolí nebo ho aspoň částečně zapustit do země,“ řekla.

Více než 35 tisíc korun je pro dětský domov značná částka. „Když dostaneme sponzorský dar, je to spíš kolem pěti až deseti tisíc. Tohle je opravdu dost. Za sebe i za děti moc děkuji vítězi aukce i organizátorům,“ dodala ředitelka Vorlíčková.

Samsung Matrix Phone je v ČR jediný

Samsung Matrix Phone sice nefunguje v sítích GSM, pouze CDMA, ale přesto stojí za to ho doma mít. Jeho role ve filmu Matrix Reloaded (recenzi najdete v tomto článku) z něj činí zajímavý a velmi žádaný sběratelský předmět (pokud máte rádi Matrix i počítačové hry, pak vám jistě přijde vhod odkaz na recenzi hry Enter the Matrix i možnost koupit ji online). Samsung vyrobil jenom limitovaný počet těchto telefonů; každý kus má své sériové číslo. V USA je Matrix Phone beznadějně vyprodaný a stejně tak v Asii je telefon podpultovým zbožím.

O své účasti v aukci se na Marigoldu zmiňuje i Patrick Zandl.