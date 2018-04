Samsung má údajně zájem o koupi webOS od HP

Kolem počitačového gigantu HP momentálně krouží řada zájemců. Firma před nedávnem oznámila konec aktivit na poli webOS smartphonů a tabletů a také záměr vydělit svou divizi Personal Systems Group do samostatné společnosti. Tuto firmu, která by měla na starosti především výrobu a prodej počítačů HP, by pak mohla firma prodat.

Prvním domnělým zájemcem o počítačovou divizi HP měl být podle čínských zdrojů Samsung. Ten ale takové spekulace odmítl. Nyní se objevily nové spekulace, které hovoří o tom, že má Samsung zájem koupit webOS aktivity HP. U těch zatím není jasné, kam budou v hierarchii přetvářené společnosti patřit.

Samsung se o webOS zajímá z toho důvodu, aby se mohl stát přímým konkurentem Apple a Google, a to nejen na poli smartphonů. Systém webOS je totiž velmi flexibilní a lze jej používat i v počítačích, ostatně HP mělo i tento záměr. Například v netboocích by se webOS mohl stát konkurentem pro Chrome OS.

Hlavní pole působnosti webOS by ale mělo být v oblasti smartphonů. I tam by Samsung s tímto systémem cílil přímo proti Apple a Google. Samsung je přitom doposud asi největším partnerem Googlu v projektu operačního systému Android. Právě smartphony s androidem pomohly Samsungu výrazně dotáhnout v počtu prodaných kusů finskou Nokii.

Android ale přináší Samsungu řadu problémů. V souvislosti s androidem čelí firma několika žalobám. Samsung také velmi znejistěl ve chvíli, kdy Google oznámil akvizici Motoroly. Ta má sice od androidu odvrátit právě žaloby týkající se patentů, jenže Samsungu se nelíbí fakt, že by jako největší partner mohl být v prioritách až za Motorolou. I proto by se mu velmi hodil webOS jako komplexní systém s řadou souvisejících patentů. Dá se předpokládat, že Samsung bude chtít s webOS koupit i celou "pozůstalost" po Palmu, krom webOS tedy i celé patentové portfolio legendární firmy.

Samsung přitom už má vlastní operační systém. Bada zažívá úspěch především na asijských trzích a firma by systém mohla výrazněji rozšířit i jinam. Jenže bada je určena spíše pro nenáročné telefony. Navíc Samsung je znám svým experimentováním snad se všemi dostupnými operačními systémy. Vyráběl smartphony s palm OS, windows mobile i symbianem, experimentoval i s různými linuxovými systémy. V současnosti krom bady a androidu nabízí i telefony s operačním systémem Windows Phone.