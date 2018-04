Samsung má první android s „libovolnou velikostí displeje“. A dva tablety

Samsung propaguje svůj stávající model Galaxy Note mohutnou reklamní kampaní – ta v Česku není tak výrazná, ale kdekoli za hranicemi je Galaxy Note opravdu vidět téměř na každém rohu. Samsung se chce asi na marketingové vlně provázející tento model svézt – jak jinak si vysvětlovat představení desetipalcového modelu Galaxy Note 10.1.

Desetipalcový Galaxy Note je totiž zcela běžný tablet s Androidem Ice Cream Sandwich a dvoujádrovým procesorem s taktem 1,4 GHz. Příbuznost se stávajícím modelem Galaxy Tab 10.1 je zcela zřejmá. Jediným praktickým rozdílem mezi těmito tablety (krom nového Androidu) je přítomnost dotykového pera S Pen v balení s modelem Note.

Pero umožňuje uživateli vyvádět stejné kejkle jako u modelu Galaxy Note. U tabletu s větším displejem možná pero dává smysl v některých náročnějších aplikacích, jinak ale vlastně jde proti filosofii snadné ovladatelnosti bez zbytečností navíc.

Krátké vyzkoušení Galaxy Note 10.1 nás rozhodně příliš nepřesvědčilo. Tablet byl navíc v poměrně rané vývojové fázi, takže ani rychlost operačního systému nebyla kdovíjak závratná. Kladem aplikace Androidu 4.0 do takového zařízení je ale fakt, že pero se dá používat ke kompletnímu ovládání přístroje – u klasického Galaxy Note totiž na dotyk pera nereagují třeba senzorová tlačítka pod displejem. U tabletového Androidu jsou ale tlačítka virtuální a na dotyk pera už reagují.

Pro běžné zákazníky bude ale daleko zajímavější než Galaxy Note nový desetipalcový tablet Galaxy Tab 2 10.1. Ten nahrazuje původní desetipalcový Galaxy Tab a hlavní změnou je především nový design, který by už nemusel být napadán ze strany Apple. Design je velmi příbuzný modelu Galaxy Note 10.1, zajímavým prvkem jsou mřížky reproduktorů po stranách displeje. Tab má rám okolo displeje stříbrný, Note pak bílý.

Majitelé stávajících tabletů Galaxy Tab 10.1 rozhodně nebudou mít důvod k přechodu na nový přístroj. Výbava je víceméně stejná, krom nového designu je jedinou výraznější novinkou i nový Android 4.0. Velký tablet také může potěšit přítomností slotu pro paměťové karty.

Samsung si do Barcelony přivezl také další telefon s vestavěným projektorem. Jmenuje se Galaxy Beam a mělo by jít konečně o první mobilní telefon s vestavěným projektorem, který se opravdu dostane do prodeje. Ovšem podle našich informací nikoli na českém trhu.

Galaxy Beam je v podstatě běžný androidí smartphone, který jen nectí dnešní módu tenkých přístrojů. I tak nám ale tloušťka 12,55 mm přijde v ruce přijatelná. Do telefonu se díky ní vešel jak projektor, tak baterie s poměrně slušnou kapacitou 2 000 mAh. Telefon má čtyřpalcový WVGA displej, běží na operačním systému Android 2.3 Gingerbread, pohání jej 1GHz dvoujádrový smartphone a fotoaparát nabízí rozlišení 5 megapixelů a nahrávání videa v rozlišení 720p. V podstatě tak jde o poměrně dobře vybavený smartphone, který ale netlačí na použití nejmodernější techniky. To znamená, že poměrně drahá technologie vestavěného projektoru sice cenovku zdvihne, ale ta by nemusela šplhat do závratných výšin.

Vestavěný projektor je schopen vytvářet HD obraz o úhlopříčce až 50 palců. Svítivost lampy je 15 lumenů, což postačí k vytvoření sledovatelného obrazu i jen v mírně zšeřelé místnosti. Nejlepší zážitek ale poskytne projektor pochopitelně s dobrým zatemněním, druhou možností je promítat obraz na poměrně krátkou vzdálenost – pak je obraz příjemně jasný a dobře sledovatelný.

Galaxy Beam je velmi zajímavý přístroj, který se v dnešní záplavě stále jednolitějších mobilních telefonů dokáže velmi výrazně odlišit. Proto je poměrně škoda, že se s ním nejspíš na našem trhu nesetkáme.