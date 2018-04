Samsung má nový nejmenší tablet. Povolí Apple jeho prodej?

Novinka na trhu nahradí první tablet výrobce Galaxy Tab. Ten ještě nenesl v označení úhlopříčku displeje, novinka už ano, a je tak snadno odlišitelná od větších modelů Galaxy Tab 7.7, 8.9 a 10.1. Ten největší z nich se již u nás prodává, model 8.9 právě míří do prodeje a Tab 7.7 byl představen teprve na začátku září na veletrhu IFA v Berlíně.

Galaxy Tab 7.0 Plus bude nejmenším tabletem v nabídce značky, pokud ovšem nebudeme mezi tablety počítat křížence mezi tabletem a mobilem Galaxy Note. Ten má displej s úhlopříčkou 5,3 palce a sám výrobce o něm hovoří jako o prvním zástupci zcela nové kategorie přístrojů.

Design novinky se drží vzhledu dalších modelů výrobce, ale úplně stejný není. S ohledem na úhlopříčku displeje je zkonstruován na výšku, větší modely výrobce už staví na šířku.

Vpředu je pouze displej s poměrně širokým černým rámečkem a bez jakékoliv funkční mechanické klávesy. Ty jsou jen na bocích tabletu. Záda jsou hladká a bílá, objektiv fotoaparátu umístil výrobce tentokrát do levého horního rohu. Po bocích celého přístroje vede tenká šedivá linka, která mírně zasahuje do přední a o trochu víc i do zadní části přístroje.

Konstrukce tabletu je tenká, tloušťka je necelých 10 milimetrů (celkové rozměry: 193 × 122 × 9,9 mm). Ovšem o trochu větší model Galaxy Tab 7.7 má tloušťku jen 7,9 milimetru. Hmotnost odpovídá velikosti, s 345 gramy patří přístroj mezi lehčí tablety. Pro porovnání, původní Galaxy Tab se stejně velkým displejem má hmotnost 380 gramů, větší model 8.9 už váží 430 gramů.

Sedmipalcový displej PLS LCD má rozlišení 1024 × 600 obrazových bodů, tedy zcela stejné jako loňský původní model. O výkon se stará dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz. Paměť je vcelku štědrá: 1 GB (RAM), 16/32 GB vnitřní paměti a podpora microSD až do velikosti 32 GB.

Tablet má USB konektor, který větší modely nakonec nedostaly, stejně jako slot na paměťové karty. Baterie Li-ion má kapacitu 4 000 mAh, výdrž ale výrobce zatím neuvádí.

Jednou z nejpodstatnějších inovací je operační systém Android 3.2 Honeycomb, tedy "tabletový" systém včetně telefonních funkcí. Původní Galaxy Tab má "mobilní" systém 2.2 Froyo.

Tablet zvládá sedm mobilních frekvencí: tři v sítích třetí generace a čtyři v GSM. Rychlá data jsou samozřejmostí, podporována technologie HSPA+umožňuje stahování až rychlostí 21 Mbps a upload rychlostí 5.76 Mbps. Bluetooth je ve verzi 3.0 a wi-fi až do standardu n včetně.

O ceně se zatím Samsung nezmiňuje, ale s ohledem na cenu největšího tabletu 10.1 ji odhadujeme okolo 10 000 korun včetně daně, tedy v podobné výši jako u původního Tabu se sedmipalcovým displejem.

Je ovšem otázkou, jestli se tablet vůbec začne prodávat. Při premiéře většího modelu 7.7 v Berlíně si Apple soudně vynutil stažení přístroje ze stánku Samsungu, první dny pak výrobce tablet prezentoval alespoň s nálepkou, že není určen pro prodej v Německu. A o právních sporech obou výrobců okolo největšího modelu 10.1 se toho napsalo už opravdu hodně.

Aktuálně Samsung tento model nesmí podle předběžného opatření přímo prodávat v Německu. Obchodníci to obcházejí dovozem z jiných zemí, na což se zákaz nevztahuje. V dalších zemích EU včetně České republiky zákaz prodeje neplatí.