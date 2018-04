Samsung má našlápnuto být světovou dvojkou

Že je Nokia světovou jedničkou v mobilech, ví každý, stejně jako že její pozice je neotřesitelná a dlouhodobě druhá Motorola má méně než polovinu podílu Nokie. Jenže právě o druhé místo si svými letošními úspěchy říká Samsung. A bude-li se mu příští rok dařit stejně jako letos, měl by se stát podle odhadů analytiků dvojkou přibližně za rok – ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003.

Analýzy vycházejí z prostého předpokladu růstu Samsungu a stagnace či poklesu prodejů mobilů značky Motorola. Nejde o žádné odhady vycucané z prstu, ale o potvrzení trendů za poslední rok a půl. Samsung v tuto chvíli drží 10,6 % světového trhu podle Gartner Dataquest, 11,5 % podle Strategy Analytics. K Motorole se pojí podíly 14,4 % (16,7 %). Motorola sice za poslední čtvrtletí mírně posílila, ale jde jen o oscilaci (ve druhém čtvrtletí pro změnu ztratila), zatímco Samsung roste již delší dobu. Při pohledu do tabulky si jistě všimnete, že prodeje Motoroly rostou, jenže roste i celý trh. U Samsungu je růst vyšší (i když je třeba přiznat, že roste z nižšího základu), ale zato má větší potenciál.

Prodeje mobilů - svět, 3Q/01 Výrobce 2001 1Q/02 2Q/02 3Q/02 1-3Q/02 Nokia 140,0 32,2 36,0 36,4 104,6 Motorola 58,6 14,2 16,7 17,0 47,9 Samsung 28,6 9,5 9,4 11,7 30,6 Siemens 28,6 8,3 8,2 7,8 24,3 Sony Ericsson 27,9 5,8 5,0 5,0 15,8 Zdroj: Strategy Analytics, miliony kusů

Tímto trendem nezamíchá ani nástup sítí UMTS, kde má Motorola výrazně silnější pozici než Samsung. Samsung totiž pro změnu dominuje v sítích CDMA 2000 1x, kde je slabší Motorola. Samsung má ale velký potenciál růstu v mobilech pro sítě GSM, kde nyní drží čtvrtou pozici za Siemensem. Oproti konkurentům má obrovskou výhodu – má k dispozici velké množství modelů, se kterými může oslovit širší skupinu zákazníků než ostatní (s výjimkou Nokie). Jediné, co může Samsungu zabránit v růstu, je nedostatek low-endových telefonů, kde je naopak Motorola poměrně dobře připravená. Zejména v Evropě a na rozvíjejících se asijských trzích, jako je Čína, totiž jenom stylové nebo manažerské mobily nestačí.

Prodeje mobilů pro GSM - svět, 3Q/01 Výrobce 2001 1Q/02 2Q/02 3Q/02 1-3Q/02 Nokia 98,2 23,5 26,9 29,2 79,6 Motorola 38,8 9,4 9,7 9,3 28,4 Siemens 28,6 8,3 8,2 7,8 24,3 Samsung 11,0 5,2 5,6 6,0 16,8 Sony Ericsson 24,2 5,1 4,4 4,3 13,8 Zdroj: Strategy Analytics, miliony kusů

Samsung má ale díky svému zaměření na dražší modely výborné finanční výsledky. Proto si může dovolit posílit marketingový rozpočet pro oblast Evropy a USA, kde se chce soustředit především na zlepšení vnímání značky Samsung jako výrobce kvalitních televizorů a mobilních telefonů. Průzkumy totiž ukazují, že Samsung spotřebitelné znají, ale stále jej považují za levného výrobce, přestože tomu pohled do ceníků ani omylem nenasvědčuje. Podobnou strategii si díky ziskům může dovolit jenom Nokia – ostatní se spíše soustředí na to, aby tolik na mobilech neprodělávali, případně aby se jejich zisk zvedl z několika málo procent na rozumnější úroveň (Nokia a Samsung se pohybují mezi 20-30 %).

Motorola si může druhé místo pojistit sloučením své divize mobilních telefonů se stejnou částí Siemensu. O této možnosti se mluví již dva roky - a zdá se být stále reálnější. Společný podnik by totiž výrazně ušetřil za vývoj a výrobu a současně by byl schopný uvést na trh mnohem více mobilů než dnes. Ukazuje se totiž, že o úspěchu na trhu nerozhoduje jenom trefa s jedním modelem do nálady většiny uživatelů, ale množství neustále inovovaných modelů, ze kterých si vybere každý. Výsledky Nokie a Samsungu jsou toho přesvědčivým důkazem.

Prodej koncovým zákazníkům podle technologie sítě Síť 2001 1Q/02 2Q/02 3Q/02 1-3Q/02 GSM 252 60,9 62,8 65,8 189,5 CDMA 57,6 14,5 17,3 19,3 51,1 TDMA 40,6 8,3 8,6 8,0 24,9 Ostatní 42,9 8,0 8,3 8,3 24,6 Celkem 393,1 91,7 97,0 101,4 290,1 Zdroj: Strategy Analytics, miliony kusů

Situace ostatních výrobců není příliš růžová. Siemens je sice světová čtyřka v mobilech (trojka, když budeme brát v úvahu jenom sítě GSM), ale jeho finanční výsledky nejsou příliš uspokojivé. Velké očekávání firma vkládá do modelů řady 55 (S55, SL55). Evropští výrobci jsou nyní zkrátka v problémech a doléhají na ně problémy vyspělých a nasycených západoevropských trhů. A aby problémů nebylo málo, na jejich pozice útočí úspěšní asijští výrobci, kteří těží z růstu svého regionu.

Například LG Electronics v případě, že zaboduje s mobily pro GSM, může ohrozit světovou pětku (kdysi trojku) -Sony Ericsson. Francouzské matadory Alcatel a Sagem pro změnu znepokojují úspěchy Panasonicu, NECu. A to ještě mohou být šťastní, že Kyocera a TCL prakticky nepůsobí v Evropě. To se ale s příchodem sítí UMTS může velmi rychle změnit. Pokud nechtějí tito tradiční výrobci skončit v náruči některého z velkých asijských rivalů, budou s tím muset velmi rychle něco začít dělat.