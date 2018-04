Samsung o víkendu přidá za korunu příslušenství v hodnotě až 7 500 korun

Zákazníci, kteří si v sobotu 7. února koupí Samsung A3 nebo A5 ve značkových prodejnách v Brně a v Praze na Chodově či na Smíchově, si budou moci vybrat krabičku Lucky box. Zaplatí za ni jednu korunu a dopředu nebudou vědět, co v ní je.

Na každé prodejně bude připraveno 40 krabiček. Celkem tak Samsung rozdá za korunu 120 kusů příslušenství. Akce platí od sobotních 11:00 do vyprodání.

Samsung do krabiček zabalil tyto produkty: sluchátka Samsung Level Over, sluchátka Samsung Gear Circle, reproduktory Samsung Level Box, externí baterii a držák do auta. Především první sluchátka jsou docela drahá, stojí 7 500 korun, tedy jen o málo méně než samotný Samsung Galaxy A3.

Druhá sluchátka a reproduktory stojí přes tři tisíce korun, externí baterie asi 1 300 korun a držák do auta přibližně 600 korun. Výrobce neuvádí, kolik kterého příslušenství do krabiček zabalil, ale je velmi pravděpodobné, že nejčastěji to budou držáky do auta a externí baterie.

Oba modely, kterých se akce týká, jsou povedené přístroje s kovovým krytem a inovovaným designem. Jen jsou docela drahé, Samsung pro model A3 nasadil cenu 8 799 korun, za lépe vybavený model A5 si pak žádá 11 999 korun (více zde).