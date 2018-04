Samsung s ohebným displejem bude už za několik dní, LG až v listopadu

Firma LG podle agentury Reuters oficiálně oznámila, že začala s výrobou ohebných displejů pro nový smartphone. Ten bude podle zpráv od informovaných zdrojů představen v listopadu. Displej je rozměrný, má úhlopříčku šest palců. Ohebný displej by měl být "nezlomitelný". Nečekejme tedy žádné extravagance, nový smartphone by měl být především velmi odolný.

Nové LG by se mělo jmenovat G Flex, nebo Z. Jihokorejský výrobce by měl označení G Flex použít pravděpodobně pouze pro domácí trh. Na mezinárodní trhy by se nové LG mělo dostat s označením Z, což je i jeho prozatímní kódové označení.

Ovšem podle všeho LG předběhne Samsung. Ten podle serveru OLED-Info.com rovněž oznámil, že zahájil výrobu ohebného displeje. Má mít úhlopříčku 5,7 palce, což podporuje dřívější spekulace (více zde), že nový Samsung s ohebným displejem bude speciální edice modelu Galaxy Note 3. Standardní Galaxy Note 3 má pravě 5,7palcový displej (více zde).

Nový Samsung by měl být představen v řádu několika dnů, pravděpodobně už tento, či příští týden. Do prodeje by se měl první smartphone s ohebným displejem dostat pod označením Galaxy Round.

Šestipalcový ohebný displej od LG má tloušťku 0,44 milimetru a hmotnost 7,2 gramu. Ohebný displej od Samsungu má Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 obrazových bodů) a je ještě tenčí i lehčí. Má tloušťku pouhých 0,12 milimetru a váží 5,2 gramu.