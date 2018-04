Samsung, LG ani Compal nemají o Motorolu zájem. Ericsson ano

V krizi se zmítající divize mobilních telefonů Motorola je podle dostupných informací na prodej. Motorola prozatím oficiálně informovala, že mobilní divize pouze projde restrukturalizací a zvažuje se její osamostatnění od dalších aktivit amerického giganta. Právě oddělení mobilní divize dává tušit, že by se jí mohla Motorola zbavit.

Ale velcí hráči na světovém trhu o Motorolu nemají zájem. Šéf telekomunikační divize Samsungu Choi Ji-sung sdělil v rozhovoru pro Maeil Business Newspaper, že jeho společnost nemá žádný zájem o převzetí Motoroly.

Podobně se vyjádřil výkonný ředitel LG Electronics Sang Du-hwan, který zdůraznil, že není automaticky zaručen převod světového podílu na trhu Motoroly, kdyby ji převzala jiná společnost. Své ne sdělil i prezident tchajwanské společnosti Compal, který v rámci OEM smluv vyrábí některé modely právě pro Motorolu. Compal nemá v plánu rozjet vlastní značku a bude pokračovat v OEM výrobě.

Zatím nejkonkrétněji se o případné koupi mobilní divize Motoroly vyjádřil šéf Ericssonu Carl-Henric Svanberg. Poloviční majitel Sony Ericssonu zvažuje zájem o koupi mobilní divize Motoroly. Pokud by Ericsson mobilní divizi od Motoroly koupil, stal by se Sony Ericsson druhým největším výrobcem s podílem na trhu okolo 22 procent, světový lídr Nokia by ale se svými čtyřiceti procenty trhu stále dominoval.

Podle dobře informovaných zdrojů však nemusí být Ericsson jediný nápadník o koupi Motoroly. Zájem mají také velcí čínští investoři. Jedním z důvodů zájmu čínských společností je fakt, že Motorola je na čínském trhu úspěšná a vybudovala si na něm silnou pozici.