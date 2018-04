Samsung odhalil véčko špičkových parametrů. Radovat se ale nemůžeme

Véčkový Samsung s kódovým označením SM-G9298 má skutečně co nabídnout a se svou výbavou by byl zajímavý i mezi smartphony běžné konstrukce. V tomto segmentu by bodoval především kompaktními rozměry, které jsou dány 4,2palcovým FHD displejem (1 080 × 1 920 pixelů, jemnost 524 PPI).



Mezi véčky, kterých je na současném trhu skutečně jako šafránu, je pak Leadership 8 přístrojem bez přímé konkurence, pokud tedy nepočítáme na korejský trh dříve uvedený model SM-W2017 s jen o něco slabší výbavou.

Po rozevření se totiž odhalí druhý displej stejných parametrů a opět typu Super AMOLED. Na spodním dílu konstrukce je pak umístěna numerická klávesnice spolu s polohovacím prvkem a sadou funkčních kláves.

Uvnitř precizně zpracovaného těla z kombinace kovu je výkonná 64bitová čipová sada Qualcomm Snapdragon 821 s 4jádrovým procesorem architektury Kryo s taktem nejvýše 2,4 GHz. Její součástí je grafická jednotka Adreno 540 nebo všestranný X12 LTE modem.

Operační paměť má kapacitu 4 GB, 64GB úložiště lze pak dále rozšířit paměťovou kartou microSD. Sekundární slot je ale hybridní, takže pojme buď duhou nano SIM a nebo právě paměťovku.

Ačkoli dnes tato hardwarová výbava na úplnou špičku nestačí, nedostatkem výkonu nový samsung určitě trpět nebude. Koneckonců stejný čip pohání třeba výbornou G6 od LG, která citelně zlevnila (více zde).

Na zadní straně je 12MPix fotoaparát s bleskem, jehož objektiv má vysokou světelnost f/1,7 a k ostření používá fázové detekce. Dané clonové číslo spolu s 1,4mm velkými pixely zajišťuje dopad velkého množství světla na snímač a tím výborné výsledky expozice i v případech, kdy nejsou světelné podmínky zdaleka ideální.

Vedle objektivu je umístěn snímač otisků prstů, nepříliš šťastné řešení z řady Galaxy S8 tedy dostává i tohle špičkové véčko.

Půdorysné rozměry jsou 62,6 × 130,2 milimetrů, tloušťka je vinou konstrukce 15,9 mm. Ta se spolu s kvalitními materiály nejvíce podepsala na hmotnosti rovných 235 gramů. Coby zdroj energie slouží 2 300mAh akumulátor, který lze díky skleněným zádům dobíjet i bezdrátově, nabíječku však bude nutno dokoupit samostatně.

Samsung Leadership 8 bude k dispozici v černém provedení a to exkluzivně u čínského operátora China Mobile a není příliš pravděpodobně, že by telefon opustil hranice nejlidnatějšího státu.

Je pravdou, že se Samsungu v Číně v poslední době příliš nedaří. Zatímco ve druhém čtvrtletí minulého roku dosáhl na 7procentní tržní podíl, v uplynulém kvartálu to už byla jen 3 procenta. Špičkové véčko je něčím, co na trhu dosud nebylo, a proto není vyloučeno, že Samsungu pomůže v Číně napříště dosáhnout lepších výsledků.