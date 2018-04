Samsung na lovu: uživatelům iPhonu nabízí za dolar měsíc s novými Galaxy

Program s názvem Ultimate Test Drive nabízí majitelům iPhonu téměř bezplatné třicetidenní soužití s jedním z nejlepších zařízení stáje Samsungu. Zájemci budou moci kromě Galaxy S6 edge sáhnout také po tandemu horkých novinek v podobě S6 edge+ a Note 5, jež byly představeny teprve v půli srpna.

Zájemci musejí nejdříve v prohlížeči svého iPhonu navštívit web SamsungPromotions.com, kde zadají svého současného operátora a zvolí zařízení, které mají zájem testovat.

Zatím pouze pro Američany

V dalším kroku je nutno zadat několik údajů, včetně data narození, kontaktního telefonního čísla a e-mailové adresy. Nutné je také sdělit číslo kreditní karty, ze které se následně odečte jeden dolar. Tento krok je nutný pro případ, že by účastník „testovací jízdy“ telefon v uvedené třicetidenní lhůtě nevrátil zpět výrobci. V takovém případě by mu byla z účtu stržena koncová cena daného telefonu. Avšak do programu se mohou zapojit pouze Američané starší 18 let.

Každopádně je to ze strany Samsungu zajímavá taktika jak přesvědčit váhavé majitele iPhonu o přechodu právě na některý ze špičkových samsungů. Duo Galaxy S6/S6 edge bylo sice recenzenty předních serverů přijato velmi vlídně, výrazně lepšímu odbytu to však nepomohlo.

Podle aktuálních informací na webu Samsung Promotions jsou všechna zařízení určená pro testovací účely momentálně rozebrána. Zájemcům o měsíční zkoušku některého špičkového samsungu tak nezbývá, než se obrnit trpělivostí a web s nabídkami výrobce pravidelně sledovat. Případně si aktivovat zasílání informačních e-mailů.

Nové samsungy jsou povedené, odbyt přesto klopýtá

Samsung si sice stále drží pozici globální jedničky, ovšem jeho tržní podíl meziročně opět poklesl. Navíc je to již páté fiskální období po sobě, ve kterém společnost vykázala pokles zisku. Profit mobilní divize se v uplynulém čtvrtletí meziročně propadl o hrozivých 37,6 procenta.

Jihokorejskému gigantu tak nepomáhá ani taktika skoro až nesmyslného chrlení nových modelů, což činí celkové portfolio značně nepřehledným. Naproti tomu Applu stačí k pozvolnému posilování a ukusování stále většího tržního podílu vlastně pouhé dvě generace iPhonů, tedy čtyři různé modely (více zde).

Samsung na Apple útočí ve svých reklamách: