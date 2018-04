Doslova světlo na konci tunelu. Samsung láká na Galaxy S6.

Vcelku logicky na videu není telefon vidět, na konci je nakreslený objektiv fotoaparátu. Konkrétnější byl Samsung v tištěné pozvánce na tiskovou konferenci, kde je vidět křivka telefonu, respektive verze Edge s displejem zahnutým na oba boky.

Video je krátké, v podstatě je v něm několik sloganů a na konci se kamera dostane na kraj tunelu, za kterým září světlo. Zlí jazykové by to mohli interpretovat tak, že s novinkou Samsung vidí světlo na konci tunelu, protože loňský rok se mu moc nepovedl. Ale výrobce to tak s největší pravděpodobností nezamýšlel.

Samsung přesto novinku neuhlídal a na světě se nejprve objevily fotografie šasi, pořízené netradičně na záchodě. Následně se pak objevil snímek zachycující obě varianty modelu na reklamním snímku, pravděpodobně od výrobce příslušenství (více zde).

Samsung Galaxy S6 včetně verze Edge bude jistě velmi výkonný přístroj, ale také velmi drahý. Cena základní verze bude atakovat dvacetitisícovou hranici, špičkové provedení varianty Edge může vystoupat až k hranici 30 tisíc korun.