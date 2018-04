Samsung prý odměňoval za kritiku HTC na Facebooku. Hrozí mu pokuta

Samsungu se zřejmě HTC One jako soupeř topmodelu Galaxy S 4 moc nezamlouvá, a proto se rozhodl svému rivalovi ztrpčit život. Nástrojem se stali studenti, kteří se prý za honorář o HTC One nevybíravě vyjadřovali na sociálních sítích. Naopak smartphony od Samsungu zase okatě opěvovali a doporučovali namísto produktů od HTC.

Případ asi není smyšlený, jelikož ho i tiskové oddělení Samsungu označilo za nešťastný. K incidentu údajně došlo kvůli nedostatečné znalosti základních principů firmy Samsung. Následně byla celá marketingová akce na Facebooku zastavena a zasílání anonymních kriticky laděných příspěvků na adresu telefonů HTC ustalo.

Tchajwanské úřady věc šetří jako klamavou reklamu a nekalé marketingové praktiky, v důsledku čehož může být Samsungu uložena pokuta ve výši 835 tisíc dolarů (zhruba 17 milionů korun).

Vzhledem k velmi silné pozici Samsungu je překvapivé, že se značka podobným praktikám vůbec podvolila. HTC je mnohem menší společností, ať už bychom to měřili obratem, provozním ziskem, nebo náklady na marketing, a Samsung ji tak může rozsahem reklamní kampaně velmi snadno zastínit i bez zbytečného očerňování. Rivalita mezi oběma společnostmi je však známá. Před časem se pro změnu vrcholný představitel HTC posmíval designu Galaxy S 4 (více v dřívějším článku).

Samsung už podobnou pokutu dostal

Nebylo by to poprvé, co se Samsung dostal do křížku s tchajwanskou Federální obchodní komisí. Již dříve mu tento úřad uložil pokutu 10 tisíc dolarů (asi 200 tisíc korun) za údajné zapojení do klamavé reklamy na dvousimkový Galaxy Y Duo.

Řádově větší flastr dostala firma v lednu tohoto roku od korejského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli nezákonnému domlouvání cenových hladin LCD panelů s ostatními velkými výrobci. Z firemní kasy tehdy zmizelo v přepočtu 1,5 miliardy korun.