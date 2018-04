Budoucnost materiálů u Samsungu: ne hliník, ale uhlíková vlákna

Již dříve se objevily spekulace, že právě čtvrtá generace Galaxy S by mohla přijít s kovovým krytem. Ovšem z důvodu možných komplikací nakonec inženýři od Samsungu sáhli po plastovém výlisku, při jehož výrobě zřejmě nehrozily nečekané těžkosti (více v dřívějším textu).

Samsung však v minulých dnech uzavřel strategické partnerství s firmou SGL Group, se kterou budou společně pracovat na vývoji a posléze výrobě uhlíkových kompozitů. Pro tyto materiály budou hledat nové využití. Cíl Samsungu je přitom jasný: chce mít spolehlivého dodavatele uhlíkových vláken, který by zvládl podle zadání vyrobit obrovské množství požadovaných dílů v co možná nejkratším čase.

Právě bezproblémová výroba a dodávky všech dílů jsou pro výrobce zejména u vlajkových smartphonů životně důležité. Své o tom ví i značka HTC, které produkce kovového těla vlajkového modelu One způsobila velké komplikace, a tím i znatelné výpadky v příjmech.

Podle zástupce SGL Group Jürgena Köhlera se uhlíkové kompozity ve výrobě prosazují stále častěji jiné. Oproti jiným materiálům totiž nabízejí lepší mechanické vlastnosti a nižší hmotnost. Nasazení uhlíkových vláken namísto běžného plastu by tak znamenalo mnohem větší pevnost, ale na hmotnosti by se to nijak nepodepsalo.

Záměr vyrábět v blízké budoucnosti těla telefonů, tabletů a třeba i notebooků z karbonových vláken ve zprávě sice přímo nezazněl, ale tato konstrukce se přímo nabízí. Uživatelé po hodnotnějších materiálech dlouho volají (přinejmenším u vrcholných modelů Galaxy S), a tak je nepochybně nejvyšší čas tyto četné výzvy vyslyšet.