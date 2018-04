Samsung je přesvědčen, že smete Nokii a bude největším výrobcem mobilů

Samsung by Nokii vzal z rukou čtrnáct let držené žezlo krále trhu. Pro Nokii by to mohla být další ztráta pozice, kterých jí v minulém roce postihlo více. Například na poli výroby smartphonů ji předstihla firma Apple. Samsung v minulém roce dodal na trh 320 milionů mobilních telefonů, Nokia 418 milionů mobilů.

"Když uvážíme, jak silná je dosud Nokia na rozvojových trzích, zdá se, že si je Samsung velmi jistý jejím selháním i na tomto poli", uvedla Carolina Milanesiová, analytička společnosti Gartner. Většina analytiků zatím neočekává ztrátu vedení Nokie v celkovém počtu telefonů dodaných na trh v tomto roce.