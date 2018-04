Samsung je lídr android telefonů. Každý třetí nese jeho logo

Hlavní zásluhu na úspěchu má bezesporu špičkový Galaxy S, který si našel cestu již k deseti milionům uživatelů. K pokoření mety Samsungu stačilo necelých sedm měsíců. Průměrně tak výrobce dokázal měsíčně prodat svým odběratelům více než 1,4 milionu svého aktuálního top modelu.

V posledním čtvrtletí byly prodeje vlivem vánočních svátků vyšší než v letních měsících, a tak si Samsung připsal 5 milionů prodaných kusů. Výrobce má ale v portfoliu také řadu low-endových smartphonů se systémem od Google, které také přispěly k celkovým prodejům. Mezi takové patří Galaxy 550, 580 nebo 551. Těchto a všech dalších androidů z produkce Samsungu se mohlo ve čtvrtém kvartálu prodat okolo dvou milionů. Další úspěšné zařízení Samsungu, tablet Galaxy Tab, si našlo cestu k milionu uživatelů.

Každý třetí android je Samsung

Dohromady hovoříme o zhruba 8 milionech prodaných Google Android zařízení jen za poslední tříměsíční období roku. Vztáhneme-li to k výsledkům platformy jako celku, získáme pro Samsung velmi příznivé výsledky.

Ukazatelem prodejů mohou být denní aktivace, kterých Google hlásil v srpnu 200 tisíc. Začátkem prosince ale Andy Rubin skrze svůj Twitter publikuje, že počet každodenně aktivovaných zařízení přesáhl 300 tisíc a překonal tak i mobilní systém Applu.

Tab.1.: vývoj denního počtu aktivací zařízení s Google Androidem

Datum Týdnů od startu prodeje Počet aktivací/den Nárůst od předchozího údaje [%] 16. 10.2008 1 0 - 20.5.2009 31 30 000 - 15.2.2010 69 60 000 100 12.5.2010 81 100 000 60 23.6.2010 87 160 000 60 4.8.2010 94 200 000 25 9.12.2010 112 300 000 50

Přesné údaje (mimo těch uvedených v tabulce) nejsou známy. Není jasné, jak se vyvíjel počet aktivací v období září až prosinec. Nedopustíme se ale patrně velké chyby, budeme-li uvažovat, že se každý den v posledním kvartálu aktivovalo čtvrt milionu nových zařízení.

To by znamenalo, že se za celé čtvrtletí prodalo 23 milionů zařízení s Androidem. Agentura Gartner přisoudila systému ve třetím čtvrtletí 20,5 milionů kusů a právě uplynulý kvartál bývá odbytem nejsilnějším v roce.

Při těchto počtech by to znamenalo, že se Samsung na celkovém prodeji podílel takřka 35 %. Zhruba každý třetí (nebo přesněji 35 ze 100) přístroj se systémem od Google prodaný ve čtvrtém čtvrtletí roku tak pocházel z výrobních linek korejského giganta.

Slibně nakročeno i do letošního roku

Samsung v posledních měsících stihl utužit vztahy s Googlem, když se stal výrobcem druhého referenčního mobilu jeho platformy. Nexus S s prohnutým čtyřpalcovým displejem SuperAMOLED tak jako první přístroj vůbec nabídne Google Android ve verzi Gingerbread. Nexus S je již v prodeji v USA, u nás by měl být k dispozici v průběhu prvního čtvrtletí roku, ovšem zřejmě s S-LCD od Sony.

Velkorysé plány má Samsung také se svým operačním systémem Bada, který je aktuálně v modelu Wave II ve verzi 1.2. V uplynulém roce opustilo výrobní linky okolo pěti milionů telefonů s OS Bada (většinou první Wave).

Letos by to mělo být hned čtyřikrát tolik. V Samsungu počítají, že jen v prvním pololetí prodají deset milionů telefonů s OS Bada. V průběhu roku by měla přijít jeho velká aktualizace s řadou vylepšení typu multitaskingu, podpory NFC (Near Field Communications) či úplné integrace sociálních sítí.