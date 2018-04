Samsung je česká čtyřka, Siemens chystá minivéčko

Za výsledky Samsungu na našem trhu musíme hledat agresivní marketing a zajímavé produkty, které konkurence téměř nenabízí. Samsung se zaměřil na véčka a multimediální telefony. Od jara nabízí i levnější produkty, do té doby se soustředil především na luxusní telefony. Samsung u nás zastupuje společnost Kiboon a to zhruba od jara loňského roku. Před tím nebyla značka Samsung v oblasti mobilních telefonů na našem trhu příliš aktivní.

středa, 17. září 2003 00:00