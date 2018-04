Samsung integruje véčkům antény, jmenují se intény

Pokud je pro vás právě pevná anténa tím důvodem, proč nesáhnout po véčku, můžete se těšit na nezvyklé řešení tohoto problému od Samsungu. Bohužel, jeho první véčko s integrovanou anténou není určeno pro evropský trh, jedná se o CDMA produkt. Pokud ale Samsung dodrží svůj současný postup, kdy řešení použitá u telefonů pro domácí jihokorejský trh zhruba za rok nabídne i Evropě, můžeme se na jeho první véčko s integrovanou anténou těšit přibližně za rok. Možná by to mohlo být i dříve, CDMA telefony totiž stále používají ve většině případů výsuvné antény, takže připravit CDMA telefon s integrovanou anténou je těžší než připravit takový telefon pro GSM standard. Důkazem budiž první pokusy některých asijských výrobců, o tom ale až za chvíli.

Véčko jako každé druhé

Prvním véčkem Samsungu s integrovanou anténou je model SPH-X8300, určený pro standard CDMA 2000. Nebýt integrované antény, řekl by jihokorejský zákazník, že se jedná o véčko jako každé druhé. Má dva barevné displeje, poměrně atraktivní zaoblený design a výrobce jej nabízí ve třech barevných variantách: červené, šedé a modré.

Anténa je ale jiná

Integrovaná anténa podle evropských (GSM) měřítek znamená, že vůbec žádná anténa na telefonu není vidět. To ale platí pro klasicky koncipované telefony, u véček to zatím až na výjimky neplatí. U CDMA telefonů to asi bude ještě složitější, Samsung se však tohoto problému zhostil se ctí a připravil integrovanou anténu, která úspěšně doplňuje design celého telefonu. Jak je z obrázků patrné, sice stále mírně vystupuje z obrysů telefonu, ale kopíruje je, takže působí méně rušivým dojmem než anténa pevná. Samsung pak ještě do antény přidal otvor pro poutko, který je sice větší než obvykle, ale nijak nenarušuje vzhled telefonu. Samsung v propagačních materiálech tuto anténu nazývá inténou, což je jistě zajímavý marketingový pojem.

Výbavu telefonu nemá cenu podrobně popisovat, telefon umí vše podstatné, co po něm jihokorejští zákazníci mohou požadovat, ale o absolutní špičku se nejedná, spíš o střední třídu. Paměť pojme 500 kontaktů a 100 textových zpráv, melodie jsou čtyřicetihlasé, rychlost přenosu dat je 144 kbps a telefon lze připojit k počítači pomocí kabelu.

Dva barevné displeje a dvě baterie

Rozměry telefonu s tenkou baterií (jako téměř u všech Samsungů jsou v balení baterie dvě) jsou 92 x 44 x 22 mm a jeho hmotnost je 79 gramů. Hlavní displej zobrazí 65 000 barev a jedná se o UFB displej (pasivní displej, v Evropě jej má například Samsung S300) s rozlišením 128 x 144 obrazových bodů. Vnější displej je také barevný, zobrazí 256 barev a je typu OLED. Tenká Li-Ion baterie má kapacitu 640 mAh, její silnější kolegyně pak 800 mAh.

Číňané a Tchajwanci integrují již dlouho

Samsung ale rozhodně nepatří mezi průkopníky véček s integrovanou anténou. Mezi GSM přístroji již existuje hned několik takto koncipovaných telefonů. Všechny pocházejí z Asie a vyrábějí je u nás neznámé společnosti. V Číně je koupíte na každém rohu, do Evropy zatím nepronikly. V loňském roce jsme ale jedno takové véčko mohli vyzkoušet, jednalo se o tchajwanský telefon TCC285, který lze zakoupit i pod značkou Giya. Jeho preview si můžete přečíst zde. Další véčka s integrovanou anténou vyrábí třeba společnost Haier a i mnohé další čínské a tchajwanské firmy. Do Evropy se ale asi spíše dostane Nec se svými modely N8 a N8000, které mají také integrovanou anténu. Všechny tyto telefony ale mají anténu ukrytou v těle přístroje, řešení Samsungu je v tomto ohledu originální a možná elegantnější.