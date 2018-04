Samsung inovoval kalkulačku - nový model P310

Samsung připravil inovaci pro svůj model P300 (recenze zde), který svým designem připomíná běžnou kalkulačku. Novinka s označením P310 přináší dvoumegapixelový fotoaparát místo 1,3 megapixelového a podporu paměťových karet Micro SD.

Stejně jako předchůdce si nová kalkulačka zachovala charakteristický design. Alfanumerická klávesnice je opět netradičně řazena do čtyř svislých řad. Čtyřsměrné navigační tlačítko nahradil u novinky kulatý ovladač. Prozatím však není jasné, zda se bude jednat o dotykový ovladač nebo o konvenční směrovou klávesu. Dotykové jsou určitě dvě senzorové kontextové klávesy známé již z modelu E900.

Ostatní funkce by měly zůstat stejné jako u předchůdce a tak telefon nabídne hudební přehrávač, Bluetooth, EDGE a Javu. Displej je opět umístěn horizontálně. Vestavěná paměť by měla mít kapacitu 80 MB. S telefonem se bude opět dodávat kožené rozevírací pouzdro, které v sobě ukrývá externí baterii.

Výrobce nový model oficiálně představí na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná od 1. do 6. září letošního roku. Do prodeje by se měl Samsung P310 dostat do konce roku.