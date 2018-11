Zase král inovací? Samsung zapnul turbo a ukázal revoluční řešení

Korejský Samsung je v poslední době pod velkým tlakem konkurence, ale stále zůstává na poli chytrých telefonů světovou jedničkou. Firma byla v uplynulých měsících kritizována za to, že trochu povolila v tempu inovací a že se na ni konkurence dotáhla.

Bylo to trochu nefér. Samsung je pořád výrobcem, který toho dovedl do telefonu nacpat nejvíc, a jediný, kdo se mu kombinací úžasné techniky a designu může v této „nadupanosti“ rovnat, je snad jen Huawei. A to až teď, po představení modelu Mate 20 Pro. Ten je smartphonem, kterému v podstatě nic nechybí: v porovnání s modelem Note 9, který je nejlepším samsungem, má čtečku otisků v displeji a trojitý místo dvojitého foťáku. Samsung má ovšem navrch dotykové pero S-Pen.

Ať už je to jakkoli, pravdou je, že převratných technických novinek jsme se u smartphonů v uplynulých zhruba dvou letech (kromě oněch fotoaparátů) příliš nedočkali, a tak konkurence skutečně mohla Samsung dohnat: bezrámečková řešení, dokonce i zahnuté displeje, to vše je dnes běžné, Samsung se touto cestou vydal dávno před konkurencí už v roce 2015.

Vývojářsklá konference v San Francisku ovšem ukázala, že teď bude chtít Samsung konkurenci opět utéci. Samotný ohebný smartphone jsme zatím viděli coby maskovaný prototyp a na to, kdo z velkých značek ho skutečně uvede jako první na trh, si budeme muset počkat. Ale vlastně už nezáleží na tom, kdo to bude.

Toto polovičaté prvenství, kdy Samsung ukázal funkční technologii ohebného displeje (druhý po čínském Rouyu, ale jeho prototyp působí dokonalejším dojmem), bude totiž jen drobnou dílčí kapitolou v tom, co chystá. Samsung toho totiž poodhalil mnohem víc než jen jeden telefon s ohebným displejem.

Zaprvé se zdá, že firma to s ohebnými displeji myslí opravdu vážně. Aktuálně vlastně jen trochu poodhalený přístroj by měl být jen první vlaštovkou, ohebných samsungů bude časem i více. Firma jasně ukázala, že nepracuje jen s tímto jedním řešením, které z telefonu udělá tablet. Její technologie zvládá ohýbání ven i dovnitř a vypadá to, že displej samotný je schopný se přehnout jen s minimálním zaoblením přehybu. Sami jsme zvědaví, jak to bude vypadat v praxi.

Hodně zajímavé pak bylo to, jak Samsung naznačil další možnosti ohebných displejů: rolování je určitě další cestou a překvapením byla myšlenka natahovacího pružného displeje. Sice nevíme, k čemu by to mohlo být dobré, ale doufejme, že ze strany Samsungu nešlo jen o prázdná marketingová slova a že vývojáři vědí, co s takovou možností dělat. A že se praktické aplikace takové techniky dočkáme brzy, dejme tomu v následujícím roce či dvou.

Jinak by totiž bylo zbytečné, aby se Samsung něčím takovým chlubil: nedává smysl, aby firma ukazovala konkurenci, co chystá, aniž by to mohla uvést brzy do praxe. To by totiž na rozdíl od aktuálního povzbuzení mohl být spíše hřebíček do rakve.

Jelikož inovace firma naznačila i v dalších oblastech, které se týkaly 5G sítí, světa IoT a umělé inteligence (hodně tu Samsung vsadil na svého asistenta Bixby, který bohužel stále neumí česky), můžeme snad věřit tomu, že ani u možností displejů nešlo o plané řeči. Obzvlášť, když firma vlastně nenápadně naznačila, že chystá smartphone, který se obejde bez výřezu v displeji a schová senzory a kameru pod něj: vedle nové generace Infinity displejů s drobnými kapkovitými, kruhovými nebo V výřezy byl totiž v prezentaci vidět i „New Infiniti“ displej, který žádný výřez nemá. Opět jen doufejme, že Samsung ani s uvedením těchto novinek nebude zbytečně otálet, tak jako třeba otálel s uvedením čtečky otisků prstů v displeji. Spekuluje se, že takový displej se skrytou kamerou a senzory by mohl mít už příští Galaxy S10.

V minulých letech vlastně opomíjená a nenápadná vývojářská konference Samsungu tak letos ukázala mnohem více než firma předvedla letos za téměř celý rok. A to i když jsme vlastně neviděli žádné konkrétní produkty. Pokud na ně však nebudeme muset dlouho čekat, budou mít u agresivní čínské konkurence opět o čem přemýšlet. Samsung jednoduše přeřadil na vyšší rychlostní stupeň, což už naznačilo letošní trochu překvapivé uvedení novinek střední třídy se třemi a čtyřmi fotoaparáty. Teď jen musí firma toto tempo udržet.