Samsung chtěl kopírovat Apple a teď má co dělat, aby z toho vybruslil

Samsung nejenže letos neměl v plánu ukazovat zásadní novinky, rozhodl se i pročistit portfolio. Takže když v lednu představil model střední třídy A8, tak to vypadalo, že ani jiný model áčkové řady už letos nepředstaví. K velmi sebevědomě naceněné A8 chtěl prodávat loňské modely A3 a A5.

Pak přišla řada na špičkové modely řady S. Ty se od loňských liší minimálně, vzhled je v podstatě stejný, výrobce především vše doladil k dokonalosti. Na tom v principu není nic špatného, S9 i S9+ jsou skvělé smartphony, ale zákazníci si zjevně myslí něco jiného. Zpočátku se oba modely prodávaly dobře, ale postupně prodeje výrazně klesly.

Pak Samsung přidal ještě jedno áčko a dva modely nejnižší třídy. A6 i J4 a J6 nejsou špatné smartphony, naopak, jenže jsou s ohledem na konkurenci ve své třídě poměrně konzervativní. Je sice hezké, že základní model Samsungu má AMOLED displej, ale s vyšší cenou a konzervativním designem.

Tradičně poslední novinkou Samsungu je srpnový Note. Ten letošní se drží výše uvedeného postupu, tedy mírné inovace s velmi pdobným designem. Jenže u Notu 9 to vadí nejméně, je to specifický produkt, který v podstatě nemá přímou konkurenci. Ale je opět otázkou, jestli drobné inovace budou zákazníkům stačit.

Samsung se prostě rozhodl kopírovat Apple a letošek měl být jeho rokem klidu. Možná ještě předloni či loni by mu to vyšlo. Jenže trh se změnil a čínští konkurenti nejdřív Sasmung i Apple technologicky dohnali a letos obě značky začali i předhánět. Jako první dokázali dostat čtečku otisků do displeje, jako první dokázali dostat do telefonu tříobjektivový fotoaparát, chrlí jeden model za druhým a dokonce udávají módní trendy, třeba kryty s barevným přechodem teď po vzoru Huaweie začíná používat i Samsung.

Proto vlastně nepřekvapilo, že Samsung narychlo představil na podzim, kdy obvykle už žádné novinky neukazuje, dvě nová áčka a dvě jéčka. Modely A7 a A9 jsou zajímavé trojitým fotoaparátem u A7 a světově prvním foťákem se čtyřmi objektivy u A9. Je nanejvýš pravděpodobné, že oba modely chtěl Samsung představit až příští rok a jen výrazně urychlil vývoj a výrobu.

U top modelů řady S už to možné nebylo, takže ty představí příští rok na jaře a musí doufat, že do té doby si zákazníci nepořídí místo nich Huawei Mate 20 Pro. Navíc je pravděpodobné, že k původním specifikacím musí Samsung něco přidat, protože tento Huawei je skvělý a příští nejlepší Samsung ho musí překonat, nejenom se mu vyrovnat.

Samsung má v kapse jedno eso, které mu asi nikdo nevyfoukne, protože konkurence na rozdíl od něj si sama nevyrábí všechny komponenty. Ano, tím esem je ohebný či skládací smartphone. To může být hit a minimálně postrčí Samsung na vrchol inovací a technologií. A možná i docela na dlouho. Přesto značka nesmí vypustit inovace ani v „lidovějších“ třídách, protože skládací model bude extrémně drahý.

Pokud se Samsung agresivním konkurentům nepřizpůsobí, může přijít o pozici světové jedničky. Na tu si brousí zuby Huawei a netají se tím. A popravdě, má dobře nakročeno, ač ještě na začátku roku se to nezdálo být reálné.