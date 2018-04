Samsung i8000: nástupce omnie přinese nekompromisní výbavu

Nový Samsung i8000 by měl být součástí nové řady, do které ještě bude patřit model S8000. Oba tyto samsungy nabídnou podobný design s šestiúhelníkovým ovladačem umístěným pod displejem. Ten by u nového komunikátoru měl sloužit jako optický joystick.

Samsung S8000 nabídne uživatelské prostředí TouchWiz. Nadstavbu TouchWiz bude mít i komunikátor i8000, který používá operační systém Windows Mobile. Podle dostupných informací bude mít nový komunikátor od Samsungu operační systém Windows Mobile 6.1 Professional. Upgrade na novou verzi Windows Mobile 6.5 by měl být k dispozici později. Komunikátor používá procesor Qualcomm MSM6290.

Dotykový displej Samsungu i8000 nabídne rozlišení 800 x 480 obrazových bodů a úhlopříčku 3,7 palce. Displej bude typu AMOLED. K fotografování poslouží 8,1megapixelový fotoaparát s dvojitým Power LED bleskem. Videa bude možné pořizovat až v rozlišení VGA v kvalitě 30 snímků za sekundu.

Dále novinka od Samsungu nabídne GPS navigaci, bezdrátové připojení na internet přes wi-fi, DLNA, podporu HSDPA (7,2 Mbps) a HSUPA (5,76 Mbps), Bluetooth 2.0, USB 2.0 (microUSB konektor) a všechny další běžné funkce. Nový komunikátor přehraje videa ve formátech DivX a XviD.

Připravovaný Samsung i8000 nabídne velmi štědrou uživatelskou paměť s kapacitou 32 GB. Tu bude možné dále zvětšovat pomocí paměťových karet microSDHC. Dlouhou výdrž tenkého komunikátoru s rozměry 118 x 59,6 x 11,9 milimetru by měla zaručovat baterie s kapacitou 1 500 mAh.

Nový komunikátor i8000 by měl být oficiálně představen společně s modelem S8000 15. června. Do prodeje se nový samsung dostane pravděpodobně na podzim.