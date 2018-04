Samsung i600 - smartphone s QWERTY klávesnicí a HSDPA

Samsung na veletrhu IFA, který se koná v těchto dnech v Berlíně, oficiálně představil nový chytrý telefon s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0. Nový Samsung i600 vychází z modelu i320, navíc však přináší podporu pro sítě třetí generace UMTS a zabudovanou podporu bezdrátového připojení na internet Wi-Fi (802.11b/g).

Samsung i600 podporuje v sítích UMTS rychlá data HSDPA, v sítích GSM nechybí podpora datových přenosů EDGE. Telefon zvládá i videohovory pomocí druhého fotoaparátu umístěného nad displejem. Hlavní fotoaparát má rozlišení pouze 1,3 megapixelu. Horizontálně umístěný displej má rozlišení QVGA. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev.

Na jaké frekvenci je taktovaný použitý procesor prozatím výrobce neprozradil. Paměť RAM má kapacitu 64 MB, paměť ROM pak 128 MB. Uživatelskou paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu Micro SD. Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth nebo přes USB datový kabel - telefon podporuje funkci Mass Storage. Ve výbavě nechybí Push e-mail, čtečka RSS a aplikace pro stahování podcastingu.

Nový Samsung i600 by se měl začít prodávat do konce letošního roku. Prozatím není jisté, zda by se měl objevit i na našem trhu.