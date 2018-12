Honor se chlubí, že má první průstřel displeje. Samsung ho však předběhl

Ve stejný den se v Číně ukázaly hned dva nové telefony, které předvedly, jak se promění trend výřezů displeje mobilů v příštím roce. Samsung má nový model v podobě Galaxy A8s, Honor zase potvrdil, že pracuje na podobném telefonu s označením View 20. Oficiálně jej však Honor teprve představí, dnes jen spíše novinářům předvedl, co chystá. Oba smartphony spojuje nové pojetí předního fotoaparátu. Ten se nově nachází v díře v displeji v levém horním rohu.

„Průstřel“ displeje v praxi znamená to, že výrobci už nemusejí pro přední fotoaparát vyčlenit celou souvislou plochu, jak to známe z klasického výřezu (třeba u iPhonu X), ale jen pomyslně vyvrtat škvíru v samotné obrazovce (ideálně v jednom z rohů), do které pak zasadí optiku předního fotoaparátu. Zbytek potřebných senzorů se pak skryje buď pod displej, nebo jinam mimo něj.



Vypadalo to, že výrobci svedou boj o to, kdo bude mít takový model jako první, nakonec Honor v prezentaci na tiskové konferenci označil sám sebe jako vítěze (viz tweet níže). Jenže to není nakonec pravda. Zatímco se totiž na domácím čínském trhu model View 20 teprve 26. prosince oficiálně představí s kompletním výčtem specifikací, dostupností a cenou, Samsung už spustil předobjednávky na dnes odhalený model Galaxy A8s a ukončí je 21. prosince. Logicky se tak předpokládá, že by se nové samsungy měly dostat k zájemcům dříve než honory.

Celý závod se ovšem týká jen Číny, v Evropě si můžeme do konce roku nechat zajít chuť. Honor už alespoň potvrdil, že globální premiéru bude mít View 20 v Paříži 22. ledna (kde telefon slavnostně odhalí ještě jednou, jak už je u něj zvykem), u Samsungu zatím stále není jisté, jestli s modelem A8s počítá na jiném trhu než tom čínském.

Situací však ještě může zamíchat Huawei, který také chystá telefon s průstřelem displeje, jeho premiéru si odbude v Číně 17. prosince. Pokud by hned na premiéře oznámil, že telefon začne do čtyř dní prodávat, má ještě šanci Samsung porazit. Pravděpodobné to však příliš není.



Ještě krátce k samotným telefonům. Samsung Galaxy A8s je model vyšší střední třídy, soudě podle procesoru Snapdragon 710, který jej bude pohánět společně s 6 nebo dokonce 8 GB operační paměti. Telefon má velký 6,4palcový displej s poměrem stran 19,5:9 a rozlišením 1 080 x 2 340 pixelů. Samsung se nechlubil, o jaký typ panelu jde, takže lze předpokládat, že namísto špičkového Super AMOLEDu půjde o běžnější IPS.

Na zádech má hned tři fotoaparáty, hlavní snímač má rozlišení 24MPix a výbornou světelnost f/1,7, s hloubkou ostrosti mu pomáhá druhý 5MPix snímač. Třetí zastupuje dvojnásobné optické přiblížení s rozlišením 10 MPix a světelností f/2,4. Disponuje také i čtečkou otisků prstů (na zádech), USB-C portem a 3 400mAh baterií. Prodávat se bude ve třech barevných provedeních (černá, modrá, šedá).

Honor může však považovat svůj model View 20 za špičku portfolia. Pohání jej nejvýkonnější procesor vlastní výroby, Kirin 980 a navíc bude mít zadní fotoaparát s vysokým rozlišením 48 MPix. Vzhledem k tomu, že v případě Honoru šlo spíše jen o takovou „ochutnávkovou prezentaci“, není zbytek výbavy známý.