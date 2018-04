Samsung urychleně připravuje chytré hodinky. Chce předběhnout Apple

Že Samsung připravuje chytré hodinky, není překvapivá informace. Práci na nich zmínil i viceprezident mobilní divize Samsungu. Vzhledem k tomu, že podobné příslušenství pro chytré telefony chystá podle dostupných informací snad každý významný výrobce, je logické, že Samsung nechce zůstat pozadu.

Podle informací serveru Patently Apple chce Samsung dokonce s premiérou svých hodinek předběhnout Apple, a být tak označován za technologického lídra. Na Apple by tak zbyla role následovníka nových trendů.

Podle Patently Apple by měly být chytré hodinky, které by se měly jmenovat Samsung Gear, představeny už 6. září, tedy spolu s novým tabletomobilem Galaxy Note III (více zde). Samsung by tak představil chytré hodinky dokonce dříve, než Apple předvede nový iPhone, respektive dva nové iPhony.

O tom, že Apple připravuje chytré hodinky iWatch (více zde), se spekuluje už dlouho. Právě zprávy o nich odstartovaly lavinu informací o zájmu dalších výrobců o tento typ příslušenství. Do té doby přitom byly chytré hodinky na okraji zájmu jak výrobců, tak zákazníků.

Apple však existenci hodinek iWatch zatím nijak oficiálně nepotvrdil. Není tak jasné, kdy by je mohl představit. Apple se údajně u nových hodinek potýká s problémy při vývoji, jejich uvedení se tak můžeme dočkat pravděpodobně později. Chytré hodinky od Applu by podle dostupných informací měly být sofistikovanější, než ty, které už má v nabídce například Sony (více zde).