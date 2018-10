Málo inovací? Nejkreativnější smartphony Samsungu asi znát nebudete

Z hlediska mobilního pravěku nebývá Samsung považován za příliš významnou značku, za zásadní a inovativní výrobce se všeobecně počítají Motorola, Nokia nebo třeba Siemens, zásluhy bývají připisovány Ericssonu nebo třeba dnes prakticky neznámým firmám jako Benefon či Haier.

Ale vůči Samsungu je to trochu nefér. Minimálně v době, kdy smartphony byly jen jakousi hračkou pro pár nadšenců, byl totiž asi vůbec nejkreativnější značkou ze všech. Nikdo jiný tolik neexperimentoval s různými pojetími konstrukce či operačními systémy. To dává určitou naděj, že by Samsung mohl na svou někdejší kreativitu navázat: ohebný smartphone by mohl být začátkem opět mnohem pestřejšího období ve světě chytrých telefonů.

Jeden z prvních

Rané období existence chytrých telefonů bylo z dnešního hlediska, kdy se každou chvíli objevují nové generace přístrojů, vlastně docela dlouhé. Zatímco první smartphone byl na trh uveden v roce 1993, ještě na počátku nového tisíciletí byly smartphony vzácností, na trh je přivedlo jen několik značek: IBM, Nokia, Qualcomm, Mitsubishi, Ericsson, Motorola, Kyocera, Sagem a Siemens. Každá z těchto značek uvedla do roku 2001 na trh minimálně jeden chytrý telefon, tedy přístroj s operačním systémem a možností instalovat aplikace.

Tento klub devíti značek doplnil v roce 2001 do desítky právě Samsung. Začalo to vcelku opatrně, prvním smartphonem Samsung byl telefon SCH-i201, který byl určen v podstatě jen pro domácí korejský trh. Přístroj svou konstrukcí s výklopným flipem, který překrýval většinu dotykového displeje, připomínal Ericsson R380, ale neměl jeho „promačkávací“ klávesnici, a ovládal se tedy výhradně dotykem. O skutečný smartphone ovšem nejspíš nešlo, z dostupných pramenů se nezdá, že by se do SCH-i201 daly instalovat aplikace.

Samsung SPH-i300: první smartphone značky dostal dotykový displej a operační systém Palm OS. Samsung SPH-i330: dotykový smartphone s operačním systémem Palm OS

To však Samsung v roce 2001 napravil. Do nabídky amerického operátora Sprint totiž dodal model SPH-i300, který už skutečným smartphonem byl. A ne ledajakým: používal tehdy velmi populární operační systém Palm OS, který se ve světě PDA pral o dominanci s Pocket PC od Microsoftu. To znamenalo velký potenciál v dostupnosti aplikací. Ale SPH-i300 byl výjimečný i z jiného důvodu: je to první chytrý telefon s barevným displejem. O toto prvenství se sice může přetahovat se Siemensem SX45, který byl představen rovněž na podzim roku 2001, ale zatímco Samsung šel rovnou do prodeje, Siemens se k zákazníkům dostal až v roce 2002.

Americký rozmach

V těchto počátcích chytrých telefonů platil za nejpokročilejší americký trh, odkud ostatně pocházely značky jako Motorola, Palm, Handspring či sousední kanadské BlackBerry. Proto se Samsung soustředil právě na tento trh. V roce 2002 do USA uvedl hned tři chytré telefony. Model SPH-i330 byl nástupcem Palm OS dotykového typu i300 pro Sprint. Tentýž operátor pak uvedl nezvyklé véčko SPH-i500, opět s Palm OS.

Tento přístroj postrádal vnější displej, ale jeho hlavní panel byl dotykový a na spodní části s klávesnicí se nacházela ploška pro rozpoznávání ručně psaného písma a pod ní klasická numerická klávesnice. Že počátky smartphonů byly komplikované, dokazuje fakt, že SPH-i500 sice uměl přijímat SMS, ale psát a odesílat se na něm zprávy nedaly. A při výměně baterie se z telefonu vymazala veškerá data. Poprvé se tu objevilo označení MITs, které je zkratkou slov Mobile Intelligent Terminal.

Dalším do party MITs strojů se stal Samsung SCH-i600, což bylo opět véčko pro CDMA sítě, tentokrát ovšem určené pro operátora Verizon. A místo Palm OS tu byl operační systém Windows Mobile 5, displej nebyl dotykový a ovládání bylo veskrze klasické. Korejský výrobce tímto modelem ukázal, že se nehodlá soustředit jen na jeden operační systém a dotykové ovládání.

Cesta do Evropy

V roce 2003 se Samsung vydal i cestou dalšího operačního systému, když v závěru roku představil pro svůj domácí trh určený model SCH-i519 s Linuxem. A v průběhu roku se firma vydala s chytrými telefony i na pole GSM sítí, modely SGH-i500 a i505 byly opět véčka s Palm OS, ale opět tak trochu jiná. Dotykový displej zůstal, ale i500 dostal vnější displej a chybí mu Graffiti ploška, typ i505 pak vnější displej neměl, ale jeho hlavní panel byl otočný. Někdy se můžeme setkat pod označením i500 i s modelem, který je obdobou amerického SPH-i500 s Graffiti ploškou, ale ten se nakonec v Evropě neprodával a i dostupnost dalších dvou typů byla sporadická.

Samsung SCH-i830: vysouvací smartphone s Windows Mobile, dotykovým displejem a integrovanou qwerty klávesnicí pro operátora Verizon Samsung SGH-i530: véčko s dotykovým displejem a operačním systémem Palm OS pro GSM sítě. Telefon byl „vlakovým“ přístrojem olympiády v Athénách v roce 2004.

Na vybraných evropských trzích se pak v roce 2004 prodávalo další Palm OS véčko: typ i530 opět nemá Graffiti plošku, ale dotykový displej zůstal, je tu i vnější displej. Samsung tento typ vydal ku příležitostí olympijských her v Aténách, jejichž byla firma sponzorem. Telefon měl speciální aplikaci WOW (Wireless Olympic Works), která přinášela informace a některé statistiky z her.

Typ SPH-i550 měl pro změnu opět zamířit k operátorovi Sprint, ale ten jeho nasazení zrušil. Ovšem přišly jiné smartphony. Čistě dotyková Windows Mobile přinesla dvojice modelů SPH-i700 a SGH-i700 pro CDMA a GSM sítě. Samsung experimentoval i s operačním systémem Symbian: v roce 2003 jej mělo dostat véčko SGH-D700, které bylo nakonec zrušeno. V roce 2004 přišel vysouvací typ SGH-D710, ale ani u toho si nejsme jistí, že by se někde ve velkém prodával.

Hlavně pestrost

Ale v různých experimentech a konstrukčních řešeních Samsung i tak pokračoval. Typ SGH-i300 byl model klasické konstrukce s Windows Mobile (bez dotykového displeje) a zaměřením na hudbu. Samsung SCH-i830 byl vysouvací Windows Mobile model pro CDMA sítě s dotykovým displejem a qwerty klávesnicí ve výsuvné části. SGH-D730 zase véčko se Symbianem, D720 další vysouvací symbianový model. Opět platí, že dostupnost těchto sybmianových modelů byla dost sporadická. SGH-i600 byl další typ s Windows a qwerty klávesnicí, tentokrát ve stylu smartphonů BlackBerry.

Samsung IP-830W: vysouvací smartphone s dotykovým displejem a qwerty klávesnicí pro operátora Verizon Samsung IP-830W: vysouvací smartphone s dotykovým displejem a qwerty klávesnicí pro operátora Verizon

V roce, kdy přišel na svět první iPhone, pak Samsung představil třeba elegantní plně dotykový model SGH-i710 s Windows Mobile nebo kompaktní vysouvací typ SGH-i620 s nedotykovým displejem naležato a qwerty klávesnicí. Další rok na iPhone Samsung reagoval modelem Omnia i900 s Windows a ovládáním s touchpadem, nebo třeba klasicky vypadajícím symbianovým modelem SGH-i550. To už byly přístroje, které cílily na skutečně globální trhy. O rok později tu byl třeba symbianový dotykový model Omnia HD a přišel také čas na první typ s Androidem: model Galaxy GT-i7500 je dnes možná trochu zapomenut, ale nastartoval dnes dominující řadu Galaxy. Byly tu i další pokusy s Linuxem v podobě modelů Vodafone 360.

V roce 2010 to Samsung zkusil třeba s Windows Phone 7 (typem Omnia 7) nebo vlastním systémem Bada v prvním typu řady Wave. A přišel i první Galaxy S. Ale to už je trochu jiná historie.

Nikdo se mu nevyrovná

Na poli chytrých telefonů patří Samsung k nejzkušenějším výrobcům, obzvlášť když počítáme značky, které dodnes přežily. Navíc neexistuje na světě snad žádná jiná firma, která by u smartphonů experimentovala s tolika různými konstrukcemi a operačními systémy. Samsung ve svých telefonech použil snad vše, co kdy mobilní svět přinesl, tedy kromě proprietárních systémů některých značek (iOS, BlackBerry OS).

Vyráběl smarphony s Palm OS, Windows Mobile, Symbianem, zkoušel to s Windows Phone, vlastním systémem Bada, různými iteracemi Linuxu, až nakonec zakotvil u Androidu. Ten jej přinesl na výsluní, ale zároveň ho dostal pod tlak konkurence, která se i díky celkovému technickému pokroku se Samsungem teď snáze srovnává a dovede ho v dílčích technologických detailech i předstihnout. Cesta ven tentokrát skrze alternativní operační systémy nevede. Zato na různá konstrukční řešení ze své minulosti by si teď Samsung vzpomenout mohl. Nebo přijde v případě ohebného smartphonu s něčím zcela novým?