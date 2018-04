Samsung má revoluční hodinky s otočným prstencem. Mohou mít i eSIM

9:36 , aktualizováno 9:36

Samsung je jedním z průkopníků chytrých hodinek. Za pár let jich představil a začal prodávat několik. ale prodeje dosud nebyly zdaleka tak vysoké, jak se očekávalo. Novinka Gear S2 by to mohla zlomit. Rozhodně má šanci zaujmout početnější davy.