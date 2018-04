To je revoluce v natáčení videa. Možná změní celý Youtube

Jestli bychom si měli vybrat jeden trend, který je na poli mobilů v poslední době nejzásadnější, asi bychom zvolili podporu zobrazení obrazu ve virtuální realitě. Doteď jsme však byli v podstatě odkázáni na prohlížení obsahu vytvořeného profesionály. Ti mají přístup ke speciálnímu vybavení schopnému natáčet videa zachycující vše okolo nich. S nástupem kamerky Gear 360 od Samsungu se to však mění.

Nově má možnost si natočit takové video úplně každý. Je to stejně jednoduché, jako když na mobilu natáčíte klasické video. Zapnout, spustit nahrávání, zastavit. Kamerka sice umí pracovat i samostatně, ale k pohodlnému ovládání a zároveň náhledu toho, co vlastně natáčíte (úplně všechno), se rozhodně vyplatí mít s ní spojený mobil. V případě Samsungu zatím bohužel pouze telefon této značky, a ještě navíc jen jeden z nejnovějších.

Kamerka je překvapivě malá, zato však na své rozměry poměrně těžká. Aby také ne, když jsou na ní hned dva skleněné objektivy. I s malým stativem, který je ke kamerce přibalený, ji však bez problémů strčíte třeba do kapsy u bundy.

Co se technických specifikací týče, jde o model se dvěma superširokými snímači, které dohromady dokážou zachytit až 30megapixelové prostorové snímky a 4K (3 840 × 1 920 pixelů) video. Oba dva objektivy zabírají 195stupňový obraz ve stylu „rybího oka“ a mají světelnost f/2.0.

Ovládací klávesy má na těle tři a základní informace o stavu kamerky (stav baterie, bezdrátové propojení, zbývající čas pro nahrávání a další) zobrazí malý černobílý displej na vršku kulatého těla. Bezdrátové spojení pomocí bluetooth a technologie wi-fi direct indikuje modrá dioda na boku. Zároveň jsou zde také dvě červené diody, které slouží pro nasvícení tmavých objektů před kamerkou a pomáhají tak ostření.

Ačkoliv ji Samsung označuje jako „outdoor friendly“, tedy uzpůsobenou pro použití ve venkovních podmínkách (je utěsněná proti prachu a zvládne i pocákání vodou), nevypadá příliš bytelně. Naopak je to spíše elegantní věc, o kterou se budete strachovat skoro více než o svůj mobil. Nicméně očekáváme, že Samsung přijde i s modelem, který bude skutečným vyzyvatelem odolných kamer GoPro.

Videa natočená pomocí Gear 360 se ukládají na paměťovou kartu, obraz se do mobilu přenáší pomocí propojení wi-fi direct. Jde takto dokonce i přesouvat celá videa, ačkoliv je podle naší zkušenosti lepší si je přesunout „ručně“ vložením paměťové karty přímo do mobilu. Minuta záznamu totiž hravě překoná 200 MB.

Zobrazit jdou takto nahraná videa hned několika způsoby. Můžete si je jednoduše posouvat kolem dokola na displeji telefonu, či jím s pomocí gyroskopu jen hýbat okolo sebe a pozorovat tak obraz v dané části. A nebo mobil rovnou zasadit do brýlí Gear VR a sledovat obraz, jako byste byli přímo na místě. Pokud videa nahrajete třeba na YouTube, taktéž se s nimi dá posouvat do všech směrů (viz přiložená videa). Ovšem pozor, musíte mít aktuální prohlížeč, ve starším uvidíte video jen jako roztažený a deformovaný obraz.

Pravděpodobně kvůli tomu, že kamerka ještě není určena pro náš trh (momentálně se prodává pouze v Jižní Koreji), jsme narazili na několik neduhů v podobě často padající konverze videa (před nahráním na internet) nebo třeba ne úplně ochotnou spolupráci aplikace kamerky a aplikace YouTube. Doufáme, že tyto neduhy ještě Samsung vyladí.

Obecně se však dá říci, že jde o další z revolučních počinů, které posouvají sdílení zážitků zase na zcela novou úroveň. Už nemusíte být profesionální filmař, abyste pořídili takto zajímavá videa, stačí vám jen kamerka za zhruba osm tisíc korun (za tolik se v současnosti prodává v Jižní Koreji, v Evropě má stát pod 10 000 korun) a jeden z nejnovějších telefonů značky Samsung. Pořád je to sice investice v řádu několika desítek tisíc korun, počítáme však s tím, že se natáčení takových videí bude rozšiřovat a ceny naopak snižovat. Kdy se kamerka Gear 360 objeví na našem trhu, zatím není známo. Odhadujeme, že by se mohla dostat do prodeje v červnu.