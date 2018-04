Samsung připravuje nástupce odolného smartphonu Galaxy Xcover

Odolné smartphony nabízí už několik výrobců. Jestliže Sony představilo model Xperia Z se zvýšenou odolností, který patří do špičkového segmentu, tak nový odolný chytrý telefon Galaxy Xcover 2 od Samsungu top výbavu mít nebude. Navazuje tak na svého předchůdce Galaxy Xcover.

Jak informuje server SamMobile, čtyřpalcový TFT displej bude mít rozlišení pouze 800 × 480 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát bude mít rozlišení 5 megapixelů a k dispozici bude i druhý fotoaparát s rozlišením 0,3 megapixelu. Vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 4 GB půjde rozšířit pomocí paměťových karet.

Připravovaný odolný Samsung podporuje datové přenosy HSPA+ 21,1 Mbps. Ve výbavě dále najdeme Bluetooth 4.0, USB 2.0, A-GPS navigaci nebo wi-fi 802.11 a/b/g/n. Mobil s rozměry 130,5 × 67,7 × 11,9 milimetru má hmotnost 148 gramů. Kapacita baterie je 1 700 mAh.

Nový Samsung bude opět používat operační systém Android, v tuto chvíli však není jasné, ve které verzi. Zatím není znám ani použitý procesor, ani kapacita paměti RAM. Stejně tak není k dispozici ani specifikace odolnosti. Předchůdce splňoval stupeň krytí IP67.

Předchůdce Galaxy Xcoveru 2 byl představen už v létě roku 2011. Novinka (typové označení GT-S7110) by se měla začít prodávat na jaře. Vzhledem k výbavě by to měl být cenově dostupný přístroj.