Samsung představí smartphony s ohebnými displeji už zkraje roku 2017

Samsung je největší výrobce OLED displejů a v poslední době zaujal smartphony se zaoblenými displeji. Ty sice nepřinášejí zásadní vylepšení funkcionality, ale vypadají pěkně, jelikož mohou zasahovat až na boční hranu chytrého telefonu.

Ovšem zaoblenými displeji to u Samsungu nekončí. Už zkraje příštího roku, bychom se měli dočkat představení smartphonů s ohebnými displeji.

Jak informuje agentura Bloomberg, smartphony mají být dva. Jeden bude umět složit displej na polovinu a jeho konstrukce by měla odpovídat pudřence. Druhý smartphone by měl mít při běžném používání pětipalcový displej, který bude možné zvětšit na osmipalcové rozměry, a ze smartphonu se tak stane tablet.

Nutno dodat, že v minulých dnech flexibilní smartphony ukázalo Lenovo. Zatím jen v podobě prototypů, ale minimálně v jednom případě šlo o funkční vzorek. Více v boxu.

Analytik Lee Seung Woo ze společnosti IBK Securities poukazuje na to, že nové smartphony s ohebnými displeji by měly být opravdovými „game-changery“. Tedy něčím, co změní trh s chytrými telefony. Důležité však podle něj bude, jak se Samsung vypořádá s uživatelským prostředím a ovládáním. Odolnost displejů by měla být už vyřešena.

Samsung na takzvaném projektu Valley, což je interní název pro vývoj smartphonů s ohebným displejem, pracuje již několik let. Uvedení smartphonů s ohebnými displeji by firmě mělo zaručit náskok před hlavním konkurentem Applem. Jeho iPhony přitom podle dostupných zpráv mají od příštího roku používat OLED displeje, mimo jiné právě od Samsungu.

Samsungy s ohebnými displeji by měly patřit do nové modelové řady. Objevily se informace, že by se měla jmenovat Galaxy X.

Ale Samsung není jediný, kdo se o smartphony s ohebnými displeji pokouší. Vedle Lenova svůj pokus ukázala už i čínská značka Moxi (více zde).