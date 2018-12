Samsung naučil chytré hodinky tikat a ručičky mají jako ty opravdické

Samsung se snaží, aby jeho chytré hodinky co nejvíc připomínaly ty klasické mechanické. Což je logicky, vyjma samotného tvaru, dost obtížné. Sice na trhu najdeme různé mechanické hodinky (ať už bateriové nebo i samonátahové) s omezenou škálou chytrých funkcí. Jenže produkty Samsungu představují klasické chytré hodinky s displejem místo ciferníku. A u nich je to tedy především o iluzi.

Nové modely Galaxy Watch proto vydávají zvuk tikání a umí i odbít zvolené časy. Na funkčnost to nemá pozitvní či negativní vliv, takže proč ne, jistě se to některým zákazníkům bude líbit. Dalším vylepšením, které již ocení všichni zákazníci, je nová grafika displeje v režimu zobrazování analogových hodin. Ručičky tak vypadají jako opravdické. Displej Always On pak základní informace zobrazuje podle potřeby trvale.

A ano, v reálu je grafika povedená a zdálky s plným jasem displeje opravdu mohou leckoho zmást. Vystínování pomohlo plasticitě zobrazení, takže ručičky vypadají opravdově a i třeba okénka se zobrazením data působí, jako by byla reálná. Ostatně, posoudit to můžete na fotografiích v galerii. Naopak tikání jsme v hlučném prostoru brooklynské haly neslyšeli.

Co je zcela nového, to je jméno. Samsung opustil označení Gear a zařadil hodinky přímo pod řadu Galaxy. K tomu přidal jednoduché označení Watch a to je vše. Na číselné označení asi dojde až příští rok s nástupci. Nové hodinky mohou být zcela autonomní, Samsung připravil variantu s mobilním modulem s podporou 3G/LTE a pak klasickou verzi, která má jen Bluetooth a potřebuje kooperaci se smartphonem.

V Česku bude v prodeji zatím jen druhá varianta a důvod je prostý. Verze 3G/LTE vyžaduje elektronickou SIM (eSIM), jenže tu zatím žádný tuzemský operátor nenabízí. Proto tato varianta zatím nemá stanovenou cenu a ani dostupnost.

Galaxy Watch jsou k dispozici ve dvou velikostech. Větší jsou stříbrné a mají průměr těla 46 mm, menší 42 mm. V principu jsou ty větší ryze pánskou variantou, jsou to už opravdu velké hodinky. Ty menší by analogicky měly být dámským modelem, minimálně v barvě růžového zlata se to vyloženě nabízí. Jenže s průměrem 42 mm jsou větší, než obvykle dámské hodinky bývají. Takže je považujme spíš za univerzální, proto je zde také černá varianta pouzdra.

V principu se obě velikosti hodinek neliší výbavou, ta je stejná, ale přesto mezi nimi nějaké rozdíly jsou. Větší mají displej s průměrem 33 mm, menší mají 30mm displej, rozlišení je však stejné u obou: 360 x 360 pixelů. Liší se i kapacita baterie a to docela výrazně. Větší s kapacitou článku 472 mAh vydrží na příjmu až 80 hodin, menší s 270mAh článkem pak 45 hodin.

Další odlišnost je mezi 3G/LTE a Bluetooth verzí, každá má jinou velikost operační paměti. První disponuje 1,5 GB, druhá má poloviční kapacitu paměti. Uživatelská je už stejná s kapacitou 4 GB. Stejný je i procesor vlastní produkce Exynos 9110 s dvěma jádry. Je to čip speciálně určený pro nositelnou elektroniku. Dodejme, že Samsung sází na operační systém Tizen, který ve všech variantách hodinek běží ve verzi 4.0.

Samsung vyzdvihuje odolnost hodinek. Krycí sklo displeje je od společnosti Corning, konkrétně Gorilla DX+. Celé tělo hodinek je vyrobeno tak, aby splňovalo americký vojenský standard MIL-810 a jsou voděodolné až do tlaku 5 atmosfér, tedy do 50 metrů. Jenže to v praxi znamená a Samsung to přímo uvádí, že hodinkám nevadí déšť, můžete si s nimi mít ruce a můžete si je vzít i na plavání. A to i do slané vody, pak je ale vhodné hodinky opláchnout sladkou vodou. Ale potápět se s nimi nemůžete.

Možnosti hodinek jsou široké. Dokážou monitorovat výkon u desítek sportů, měří tep, spánek nebo dokonce stres. Můžete přes ně ovládat hudební přehrávač, varianta 4G/LTE umí i telefonovat a posílat zprávy. Přes aplikaci SmartThings pak lze ovládat spolupracující domácí spotřebiče, takže si přes hodinky zapnete světlo a pustíte televizi. Dodejme, že hodinky není nutné párovat jen se smartphony Samsungu, spolupracují i s dalšími přístroji s Androidem verze 5.0 a novější, a připojíte je i k iPhonu 5 a novějším modelům, pokud mají nainstalovaný iOS verze 9 a novější.

Prodej hodinek začně 7. září, předprodej už začal a poběží do šestého září. Ceny se liší podle velikosti hodinek. Menší jsou levnější a vyjdou na 7 990 Kč, za větší si připlatíte 500 korun.