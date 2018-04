Sedmipalcový boj proti levné konkurenci. Test Samsungu Galaxy Tab 2 7.0

Zatímco první tablety Samsungu se prodávaly za ceny hodně přes 10 tisíc korun, u nové generace musí kvůli sílící konkurenci ceny výrazně klesnout. A dvojnásob to platí v kategorii sedmipalcových tabletů, která se stala doslova líhní kvalitních levných přístrojů. Galaxy Tab 2 7.0 tak musí odolávat především atraktivním cenovkám tabletů Google Nexus 7 a nového Amazonu Kindle Fire HD. Oba se prodávají za ceny od 200 dolarů (necelých 3 900 korun). U nás je z konkurentů v nabídce Google Nexus 7, který internetové obchody prodávají v 16GB variantě za zhruba šest tisíc korun.

Wi-fi verze Galaxy Tabu s vestavěnou pamětí 8 GB se prodává za zhruba 6 500 korun, 3G varianta s dvojnásobnou pamětí je pak o tři tisíce korun dražší. Levnější verze je tedy plně konkurenceschopná a pro zájemce o značkový tablet jistě velmi lákavá.



Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní konstrukce

dobrá výbava

rozumná cena u wi-fi verze

Proč nekoupit? rozvážná rychlost systému

oproti konkurenci horší displej

fotoaparát jen do počtu Kdy? V prodeji Za kolik? 6 500 Kč (wi-fi verze, 8 GB), 9 000 Kč (3G verze, 16 GB)

V našem testu se objevil dražší model, který i svou cenovkou hraje na to, že přímých soupeřů má minimum. Sedmipalcový Kindle 3G nemá, Nexus 7 dostal 3G nedávno a stojí asi 8 000 korun. Řada uživatelů přitom jistě zvolí levnější verzi a i na cestách si vystačí s občasným připojením do veřejných wi-fi sítí, případně bude jako wi-fi hotspot používat svůj mobilní telefon.

Vzhled a konstrukce: kvalitní elegance

Zatímco první generace sedmipalcového Samsungu měla možná až příliš plastový a neotesaný design, Galaxy Tab 2 7.0 je, jak se na tuto třídu sluší a patří, učiněný elegán. Samsung se tak dobře připravil na příchod levné konkurence, která rozhodně nijak lacině nepůsobí.

Samsung se přitom nevydal cestou žádných exkluzivních materiálů, to asi nelze v dané kategorii očekávat. Tělo je z plastu, který však na pohled působí velmi elegantně a téměř vypadá, jako by měl měkčenou povrchovou úpravu, ale nemá. To je možná z hlediska úchopu trochu škoda, ale z hlediska vzhledu je to zřejmě plus. U levnějších provedení soft-touch povrchu bývají obzvlášť na velkých plochách často vidět různé škrábance, šmouhy a otisky prstů.

To šedý plastový kryt Tab 2 je sice v praxi i přes poměrně tvrdý materiál na škrábance náchylnější, ale ty jsou díky textuře povrchu vidět jenom pod určitým úhlem. To samé platí i pro otisky prstů, které nejsou na krytu příliš vidět. Magnetem tak zůstává displej, ale i tady najdeme přístroje, které mívají displej viditelně upatlanější. Celkově musíme konstrukci pochválit. Je velmi pevná a vypadá hodně trvanlivě.

Uspořádání čelní plochy naznačuje, že tablet je koncipován primárně pro používání na výšku. Podle toho je orientováno logo i mřížka reproduktoru. Displej má okolo sebe zhruba centimetrový černý rámeček, což stačí pro pohodlné držení tak, aby prsty nezasahovaly do zobrazovače. Dále následuje proužek tmavého lesklého plastu, který přechází i do boků tabletu. Na spodní straně proužek ukrývá dvě škvíry reproduktorů a typický konektor tabletů Samsung. Na horní straně je pouze 3,5mm jack.

Už pod úrovní zmíněného proužku se pak prakticky v přechodu do zad nachází na levém boku krytky slotů pro SIM a microSD kartu a vpravo pak vypínací tlačítko a tlačítko pro regulaci hlasitosti. Vypínací tlačítko je umístěno vhodně z hlediska držení tabletu na šířku, kdy je snadno dosažitelné levým ukazováčkem. Ale pro používání na výšku je jeho umístění nad tlačítky hlasitosti trochu nevhodné a je potřeba si na to zvyknout.

Při držení v jedné ruce může uživatelům zvyklým na desetipalcové tablety připadat Galaxy Tab 2 7.0 trochu těžký. Hmotnost 345 gramů je zkrátka více koncentrována. Ve srovnání se soupeři je však sedmipalcový tablet Samsungu vcelku lehký.

Zajímavé je, že wi-fi verze je pouze o jeden gram lehčí. Třeba Kindle Fire je asi o 10 procent těžší a Nexus 7 naopak na váze ukáže o téměř neznatelných 5 gramů méně. Rozměry 193,7 × 122,4 × 10,5 centimetrů jsou v podstatě zcela odpovídající.

Displej a ovládání: na soupeře mírně ztrácí

Samsung je u svých výrobků většinou hodně hrdý na displeje, ale tentokrát překvapivě na soupeře trochu ztrácí. Zatímco Kindle Fire HD a Nexus 7 mají displeje s rozlišením 1280 × 800 bodů s IPS technologií, Galaxy Tab 2 7.0 zůstává věrný původnímu sedmipalcovému tabletovému rozlišení 1024 × 600 pixelů, navíc s LCD-PLS technologií. Ta sice podává výrazně lepší výkony než klasické TFT-LCD, ale na soupeře přeci jen nestačí.

PLS panel používá třeba i telefon s projektorem Samsung Galaxy Beam a my jsme jej zařadili spíše k průměru, ale u tabletu si vede o trochu lépe. Barvy působí sytějším dojmem a byť tu je oproti IPS nebo AMOLED displejům viditelný rozdíl, není tak veliký, aby to pro většinu uživatelů hrálo roli.

Ani rozlišení nepůsobí nijak dramaticky, jenže kombinace horšího rozlišení i panelu znamená, že Galaxy Tab 2 tu na přímé soupeře ztrácí už výrazněji, než by si asi u Samsungu přáli. Přitom ještě před pár měsíci před uvedením soupeřů bychom displej označili za výborný. Na tom je vidět, jak se trh mobilních přístrojů rychle mění.

Proti původnímu tabletu Galaxy Tab je však displej vylepšením. Výrazným krokem kupředu je i výkon tabletu, ovládání a uživatelské prostředí. Tablet nově pohání dvoujádrový čipset TI OMAP4430 s taktem jader 1 GHz, 1 GB paměti RAM a grafická karta PowerVR SGX540.

Soupeři však v tomto případě nabízí možná i o trošku více. Amazon má rovněž čipset TI, ale s taktem 1,2 GHz, zatímco Google má sadu Tegra 3 s taktem 1,3 GHz. V absolutním výkonu tak může samsung trochu ztrácet, ale v praxi se rozdíl téměř neprojeví.

Operačním systémem je tentokrát Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, což bude pro většinu českých uživatelů výhodnější než upravený Android v případě tabletu od Amazonu. Pro tablet Samsung totiž bude dostupné větší množství aplikací. Uživatelé si navíc nebudou muset zvykat na nové prostředí, to z tabletu se v mnohém podobá prostředí z chytrých mobilů této značky.

Na první pohled se Ice Cream Sandwich na tabletu tváří skoro stejně jako čistě tabletový Honeycomb, ale v praxi funguje trochu intuitivněji a řada největších vylepšení se skrývá spíše pod povrchem.

Stále tak zůstává často kritizované ovládání hlavními prvky, které jsou rozsety po všech rozích úvodní obrazovky. Především tlačítko pro vstup do menu budou neznalí uživatelé v pravém horním rohu chvíli hledat.Klasicky chybí hardwarová tlačítka a funkční klávesy se objevují ve spodním řádku displeje, tradičně v levém rohu.

Prostředí tabletu je plynulé, ale kdo by čekal bleskovou rychlost, bude zklamán. Tablet není pomalý, ale třeba animace a přechody v menu jsou provedeny rozvážně, aby nedávaly k žádnému zadrhnutí prostor. Konkurenty jsme zatím vyzkoušet nemohli, takže je z tohoto hlediska ani nemůžeme hodnotit.

Dá se však předpokládat, že minimálně Nexus 7 bude mít z hlediska rychlosti a plynulosti prostředí navrch, už kvůli novějšímu Androidu 4.1 Jelly Bean s vykreslovací funkcí Project Butter. Tablet Galaxy by ovšem měl dostat tento update také, byť si stále ponechá své prostředí TouchWiz, zatímco Nexus má Android čistý.

Baterie: u tabletů nebývá problém

U tabletů nebývá výdrž na jedno nabití takový problém jako u smartphonů. Jednak je to dáno tím, že chytré telefony jsou daleko více vytěžovány, zatímco tablety slouží k méně pravidelnému používání. Rozdíl je však dán také tím, že tablety pohání většinou v podstatě stejný hardware, ale přitom mají o hodně větší baterie.

Do těla Galaxy Tab 2 7.0 se vešla baterie s kapacitou 4 000 mAh, což je i v porovnání s konkurencí slušná porce. V případě, kdy je tablet téměř nečinný, vydrží bez problémů připojený do wi-fi na jedno nabití i hodně přes dva týdny. Ale to opravdu leží na gauči a občas slouží k prohlédnutí webu. Na takové používání je však tablet možná až příliš drahou hračkou a většina uživatelů ho bude vytěžovat více.

Ale ani i při intenzivním používání, kdy je vaším každodenním společníkem, má vloženu SIM a slouží na cestách k brouzdání po internetu, psaní e-mailů nebo editaci dokumentů, nemá problém přežít v plném zatížení dva dny na jedno nabití. Většina uživatelů se však dostane na podstatně lepší hodnoty.

Z hlediska napájení tabletu máme dvě výhrady. Jednak je k nabíjení stále potřeba speciální kabel s proprietárním konektorem Samsungu a také trpí zvláštním neduhem při připojení k počítači. Jednoduše se z USB nenabíjí, což může komplikovat nabíjení na cestách.

Telefonování a zprávy: plácačka u ucha

Oproti většině konkurentů nový Galaxy Tab jednu velikou výhodu: v případě potřeby se s GSM/3G verzí dá normálně telefonovat. Dokonce k tomu není potřeba žádné Bluetooth sluchátko ani kabelové handsfree. Tablet má nad displejem sluchátko, a lze s ním tedy telefonovat připlácnutým u ucha. To sice není dvakrát pohodlné a uživatel u toho možná může vypadat trochu jako blázen, ale nouzově tablet k volání poslouží. Na dovolenou si tak s sebou například nemusíte brát svůj mobil. Stačí vložit SIM do tabletu a těch několik hovorů, kterými se necháte vyrušit, vyřídit z něj.

Podobně se dá zcela běžně pracovat se SMS zprávami, tady uživatel ocení prostornou a pohodlnou klávesnici už v rozložení na výšku. Na šířku už je klávesnice možná moc rozhlehlá, a řada uživatelů tak bude mít problém ji oběma palci obsáhnout. Další možností je hlasové zadávání textu. Poněkud překvapivě tu chybí slovník Swype, který bývá u samsungů obvyklý.

Spíše než na posílání textovek bude tablet sloužit na práci s e-maily, která je stejná jako u jiných androidích zařízení. Stejná je i práce s kontakty. Samsung přidal i aplikaci ChatOn, která má být alternativou k různým kecálkům a umožňuje mezi sebou komunikovat uživatelům zařízení této značky. Díky miniaturnímu čelnímu fotoaparátu se dá tablet použít například i pro videochat třeba v Google Talk.

Organizace a data: bohatá paměť

Základní Galaxy Tab 2 7.0 s wi-fi nabídne uživateli 8 nebo 16 GB vestavěné paměti, 3G verze má 16 GB. To nejsou kdovíjaké porce, ale v konkurenci jsou to odpovídající kapacity. Navíc má tento model slot na klasické microSD karty, takže lze paměť významně rozšířit. To u konkurence nejde, takže korejský tablet tu získává zásadní výhodu.

Opět si postěžujeme na zbytečný proprietární konektor a také na fakt, že nefunguje klasické USB Mass Storage. Namísto toho se tablet připojuje v režimu MTP, který pro přenos souborů nemusí zdaleka všem uživatelům vyhovovat. Použitelné to však pochopitelně je. Tablet podporuje i USB on-the-go funkci, takže k němu lze připojit třeba USB flash disk. Jenže k tomu je potřeba speciální kabel s redukcí.

Z hlediska organizačních a pracovních aplikací není výbava tabletu vůbec špatná. K dispozici je kompletní kancelářská sada PolarisOffice, se kterou se na relativně velkém displeji dá už velmi dobře pracovat. Příjemná je třeba i práce s kalendářem, který je opět na velkém displeji nebývale přehledný.

Kladně hodnotíme i internetový prohlížeč, který však bohužel nezvládá flash. Kdo chce být při brouzdání přeci jen blíže zkušenosti z počítačů, může si do přístroje nahrát prohlížeč Chrome, který přinese i další funkční výhody.

Zábava: s multimédii kamarád

V zábavní oblasti dělí tablet obsah do tří základních oblastí: Music Hub, Readers Hub a Game Hub. Game Hub a Music Hub mnoho obsahu pro našince nenabízí. Readers Hub je na tom o něco lépe, ale opět je českého obsahu pomálu. Je však možné si přes tablet pořizovat a číst některá periodika. Těch českých je opět jen několik, zahraničních časopisů a novin je na výběr podstatně více. Pro lepší dostupnost českého knižního obsahu má přitom tablet vestavěnu čtečku Wooky.

Častěji než čtečky ovšem možná bude u tabletu využíván přehrávač videí. Jeho výhodou je, že podporuje většinu běžných formátů a poradí si i s Full HD obsahem. Příjemným překvapením je v tomto případě fakt, že zvládne i české titulky.

I tak bychom však od tabletu očekávali trochu sofistikovanější přehrávač. Mohl by například zvládat streamování videa z lokální sítě či internetu nebo přístup k obsahu ze síťového disku. Ale za tímto účelem je zapotřebí nainstalovat jiný přehrávač. Pomocí standardu DLNA lze alespoň obsah z tabletu sdílet v domácí síti, přistoupit k ostatním zařízením přes aplikaci AllShare se nám přitom nedařilo.

Tabletu pochopitelně nechybí ani hudební přehrávač, který má poměrně bohaté možnosti třídění, procházení a přehrávání skladeb.

Mezi předinstalovanými aplikacemi nenajdeme žádnou hru, těch je však v Play Store celá řada, takže není důvod k zoufání. V tabletu lze editovat videa i fotografie, ale oba editory nabízejí jen základní možnosti.

Navíc s editací videí a fotografií pořízených vestavěným 3Mpix fotoaparátem si mnoho zábavy neužijete. Spíše při nich objevíte nedokonalosti, kterými fotoaparát trpí. Soupeři možná dělají dobře, když do svých přístrojů přidávají jenom čelní (přitom kvalitnější) kameru pro videochat.

Na druhou stranu, v nouzi opět fotoaparát poslouží a v dobrých světelných podmínkách občas vytvoří slušné snímky. Jenže s ubývajícím světlem se kvalita podstatně zhoršuje, na čemž se podílí i absence přisvětlovací diody. Chybí také automatické ostření.

Shrnutí: zajímavá alternativa

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 není žádný revoluční tablet, ale přesto představuje atraktivní alternativu k levným tabletům, které se v poslední době začaly objevovat. Google Nexus 7 a Amazon Kindle Fire HD navíc v levné kategorii rozhodně nezůstanou jedinými konkurenty.

Samsung je oproti nim o něco dražší, ale třeba v českých e-shopech není rozdíl zásadně dramatický. Oproti konkurenci má horší displej, ale boduje v jiných oblastech. Nabízí třeba slot na paměťovou kartu, což může být velmi důležitý argument. Navíc tu je také zadní fotoaparát, přestože jeho kvalita je jen podprůměrná.

Oproti většině soupeřů je možné sedmipalcový tablet od Samsungu koupit i s GSM/UMTS modulem, ale pak se z něj stává už trochu dražší zařízení. Na našem trhu se také určitě dočkáme větší podpory než v případě tabletů Google a Amazon.

Kromě těchto dvou tabletů se proti Galaxy Tab 2 může postavit třeba model Acer Iconia Tab A100, který je asi o tisícovku levnější a je postaven na starší dvoujádrové sadě Tegra. Jinak je však Galaxy asi nejdostupnějším ze značkových tabletů a všemožná konkurence čínského původu s kdovíjakými procesory a nekvalitními displeji za cenu okolo 2 000 korun mu nesahá ani po kotníky. Koupí tohoto tabletu tedy neuděláte chybu.