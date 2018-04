Samsung Galaxy S9 se oproti S8 asi příliš nezmění. Bude mít více paměti

Galaxy S8 a jeho zvětšená verze S8+ jsou pro jihokorejského výrobce klíčovými modely. Patří mezi nejprodávanější samsungy a vzhledem k vyšší ceně na nich firma vydělá více než na jednoduchých low-endech.

Už zanedlouho se dočkáme jejich nástupců. Zatím není jisté, zda Samsung uvede Galaxy S9 již v únoru na barcelonském veletrhu MWC, nebo opět jako v případě současného modelu později. Letošní Galaxy S8 byl totiž představen až v dubnu.

Podle dostupných zpráv si lze udělat obrázek, jaký nový špičkový samsung bude. Zejména má mít více operační paměti - 6 GB namísto současných 4 GB.

Alespoň to tvrdí Benjamin Geskin, který odhalil s předstihem již několik informací o chystaném iPhonu X. Podle něj také bude mít Samsung Galaxy S9 standardně vestavěnou uživatelskou paměť o velikosti 128 GB.

Samozřejmostí bude použití nového, ještě nepředstaveného procesoru Snapdragon 845, kdy počáteční várka bude určena právě pro Galaxy S9 (více viz Samsung vykoupil první várku superprocesorů), a nového vlastního čipu Exynos. Chybět nemá ani současný trend, tedy umělá inteligence, jakou už mají nové smartphony Huawei či nové iPhony.

Dalším aktuálním trendem je dvojitý fotoaparát a nový Galaxy S9 nemůže zůstat pozadu. Fotoaparát bude pravděpodobně stejný, jaký má nový Note 8 (viz Otestovali jsme Note 8). Možná se ovšem Samsung rozhodne pro jednoduchý fotoaparát stejně jako Google u svých Pixelů, které s ním také dokážou triky s hloubkou ostrosti.

Už z dřívějška víme, že by Galaxy S9 měl mít stále stejný displej jako současná S8 (viz Galaxy S9 má mít stejný displej jako S8, ale s integrovanou čtečkou). Design telefonu by se tak nemusel příliš změnit, ostatně například ani modely Galaxy S6 a S7 se od sebe vzhledově příliš nelišily.

Další zprávou, která dává jasno ohledně nového Galaxy S9, je informace o použití čtečky otisků v displeji až u modelu Note 9 (více v článku Samsung vyvíjí snímač otisků integrovaný v displeji). Novinka tak bude mít podle všeho stále senzor otisků na zádech, Samsung si nicméně patentoval vykrojení displeje pro čtečku otisků - senzor by tak mohl být vepředu (více se dočtete v článku Samsung Galaxy S9 může mít pořádně vykrojený displej).

Jihokorejský výrobce by mohl zapracovat na snímaní obličeje. Už současné modely mají odemykání pomocí této technologie, ale ta je zatím i podle upozornění výrobce málo bezpečná (viz Samsung S8 se teoreticky dá ošálit fotografií). Pomoci vylepšenému snímání obličeje má umělá inteligence.