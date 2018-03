Půlgenerační rozdíl. Foťák Samsungu Galaxy S9+ proti Samsungu Note 8

Špičkové modely Samsungu vždy patří na vrchol mezi fotomobily. Platí to pro obě vrcholné řady, tedy jak Galaxy S, tak Galaxy Note. Vzhledem k časové prodlevě, která mezi uváděním těchto modelů nastává, pak každý z telefonů dostane vždy trochu jiný fotoaparát. Note a Galaxy S se tak snaží zhruba po půl roce posunout fotografické schopnosti samsungů opět o něco dále.

To samozřejmě platí i pro aktuální sestavu Note 8 a Galaxy S9+. Note 8 se loni na podzim stal prvním špičkovým samsungem, který dostal duální fotoaparát s dvojnásobným zoomem. Kromě hlavního dvanáctimegapixelového modulu s objektivem o světelnosti f/1,7 se tu objevil ještě druhý stejného rozlišení, avšak se světelností f/2,4 a dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností.

Letošní sestava modelů S9 navazuje na to, co dostal Note 8, ale jde trochu svým směrem. Základní model S9 má jednoduchý hlavní fotoaparát, teprve model S9+ má foťák duální s podobnou funkčností jako Note 8. Právě tyto dva fotoaparáty jsme se rozhodli porovnat, mají k sobě totiž zdánlivě hodně blízko, přitom se v detailech podstatně liší.

Vlevo snímek z Note 8, vpravo S9+

Rozlišení i ohniskové vzdálenosti foťáků zůstávají zachovány, ale S9+ má přeci jen nějaký ten vlastní trumf v rukávu. Hlavní optika se totiž chlubí rekordní světelností f/1,5, což má přinést ještě lepší kvalitu snímků za špatného světla než u modelu Note 8. Samsung navíc tento hlavní foťák poprvé opatřil mechanickou clonou, z oné rekordní hodnoty dovede novinka „přiclonit“ na hodnotu f/2,4 – to má zase pomoci při fotografování v ostrém světle, kdy už by světla na čip dopadalo příliš mnoho.

Vlevo snímek z Note 8, vpravo S9+

Oba modely jsme tedy krátce po premiéře typů S9 a S9+ vzali na barcelonské výstaviště i do tamních ulic, abychom porovnali, jak si o půl generace novější fotoaparát oproti tomu v modelu Note 8 vede. A musíme konstatovat, že rozdíly tu jsou, někdy i docela znatelné. Na druhou stranu rozhodně foťák S9+ podobnou sestavu ve starším Note 8 nedeklasuje rozdílem třídy. Ale onen půlgenerační posun znát je.

Vlevo snímek z Note 8, vpravo S9+

Při fotografování v noci jsme například zjistili, že s S9+ je o něco málo jednodušší pořídit ostrý snímek. Platí to jak pro běžný „široký“ záběr, tak i pro zoom, u kterého se přitom parametry optiky nijak neměnily – takže jde o nastavení softwarové. S9+ tu mívá i lepší úroveň detailů, ale na druhou stranu občas v obou disciplínách zvítězil Note 8. Takže rozdíly tu jsou, ale velmi malé a pro většinu uživatelů nepodstatné.

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy Note 8 Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S9+

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy Note 8 Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S9+

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy Note 8 Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S9+

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy Note 8 Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S9+

Co je ovšem vidět na první pohled, je rozdíl v barevnosti snímků. To možná můžeme přičíst na vrub oné rozdílné světelnosti objektivů, ale Note 8 má podle nás fotografie trochu přirozenější. Za denního světla se ovšem v některých situacích karta obrací a přirozeněji působí S9+. Rozdíly v barevnosti nebo vykreslení detailů jsou v obou případech často hodně malé a mohou záviset na konkrétní podobě záběru nebo zaostření snímku – vždy jsme fotili z ruky, bez použití stativu nebo dálkové spouště, takže snímky nejsou zcela totožné a mírně se liší. To může způsobit odlišnosti i v technické kvalitě snímku.

Světelné kontrasty zvládají oba smartphony na výbornou. Celkově pak platí, že po právu patří oba špičkové samsungy na vrchol mezi fotomobily. Posun u Galaxy S9+ je místy znát, ale upřímně není podle nás tak významný, aby mu zákazník při výběru smartphonu věnoval větší pozornost. Sice jsme nevyzkoušeli rozdíly za ostrého světla, kdy by mohl mít S9 výhodu díky variabilní cloně, ale asi ani tady nebudou kontrasty nijak veliké.