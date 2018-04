Samsung Galaxy S9 může mít pořádně vykrojený displej

Nové řešení od Samsungu by mohlo celkem elegantně vyřešit problém s čtečkou otisků. Technologie její integrace do displeje ještě není tak daleko, aby jí mohl být vybaven chystaný Samsung Galaxy S9. Čtečku integrovanou do displeje tak má jako první dostat až Samsung Galaxy Note 9, který však bude uveden až ve druhé polovině příštího roku.

Samsung by se tak zbavil kritizované čtečky umístěné na zádech, kterou má současný Samsung Galaxy S8.

Čtečka otisků by si podle nového patentu mohla najít místo ve vykrojení displeje ve spodní části. Samotné vykrojení displeje je přitom už zvládnutá technologie. Používá ji například smartphone Essential PH-1 a zanedlouho se začne prodávat podobně řešený iPhone X.

Ovšem podle řady ohlasů není vykrojený displej u iPhonu X přijímán výhradně s nadšením. Přitom vykrojený je pouze pás pro přední fotoaparát a řadu snímačů, vykrojení pro čtečku otisků by pravděpodobně bylo mnohem výraznější. Samsung by musel upravit celé uživatelské prostředí nového top modelu.

Patent Samsungu pro čtečku otisků ve vykrojení displeje smartphonu.

Jihokorejský výrobce může chystanou „es devítku“ představit už v únoru na veletrhu MWC, ale pravděpodobněji premiéru posune na jaro, i letos model Galaxy S8 představil až v dubnu.