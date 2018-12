Galaxy S9+ výrobními náklady převyšuje Note 8. iPhone X je ještě dražší

Nenapadá vás už, co pořídit ostatním k Vánocům? Jako jeden z nouzových nápadů může posloužit třeba obyčejný tlačítkový...

Toto je obyčejný mobil za devět tisíc. Umí málo, je skvělý

Je to možná nejlepší „hloupý“ mobil, jaký se dá koupit. Punkt MP02 má minimum funkcí, ale to, co dělá, dělá opravdu...