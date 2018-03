První a zatím poslední. Samsungy se zoomem dělí jedenáct let

Na poli nejlepších fotomobilů došlo v posledních letech k ohromnému posunu v kvalitě. Přesto je jedna oblast, kde zatím fotoaparáty v telefonech zaostávají: zoom. Ten je stále celkem vzácným prvkem a telefony ho získávají tak, že výrobci jednoduše zabudují do přístroje více čoček fotoaparátu. Typická sestava dvou fotoaparátů přináší krokový zoom, většinou dvojnásobný.

V minulosti se zkoušela různá jiná řešení a optický zoom v mobilech vlastně není nic nového. Jenže zatím se v praxi moc neujal. Loni v Barceloně prezentovalo prototyp zoomového objektivu s až pětinásobným zoomem a přitom kompaktním provedením čínské Oppo. V sériovém provedení jsme se ho zatím nedočkali. Ale pokusů bylo v minulosti více. Samsung například zkombinoval kompaktní fotoaparát a smartphone v modelech Galaxy K Zoom a Galaxy S4 zoom, jenže to byly poměrně mohutné a nemotorné kousky.

Se zoomem to ovšem Samsung zkoušel už dávno předtím. A to v roce 2007, když napodobil Nokii a její model N93, která zkraje tohoto roku přinesla trojnásobný optický zoom. Měla jej v netypicky řešeném kloubu těla, to Samsung trojnásobný zoom schoval kompletně do těla telefonu. Model SGH-G800 byl sice trochu tlouštík, ale nebyl dramaticky větší než třeba tehdy rovněž nová Nokia N95.

Ukázka zoomu u Samsungu Galaxy S9+

Na rozdíl od ní to nebyl smartphone, ale výbava byla na tehdejší dobu špičková. Samsung tímto modelem poprvé zaútočil na pozice tradičně nejlepších výrobců fotomobilů: Nokie a Sony Ericssonu. Kvalitou za nimi sice foťák tehdy o něco zaostal, ale dovedl zaujmout a svým způsobem na tradici tohoto fotomobilu staví Samsung dodnes.

Ukázka zoomu u Samsungu Galaxy SGH-G800

Elegantní vysouvací mobil s masivní krytkou fotoaparátu by mohl zaujmout i v současnosti. Krom zcela plynulého trojnásobného optického zoomu má také xenonový blesk, což je další prvek, který je dnešním modelům zapovězen. Ovšem pětimegapixelový čip nebo světelnost objektivu 3.8 jsou z dnešního pohledu dost mizerné. A světelnost navíc platí jen pro nejširší ohnisko. Se zoomem se zhoršuje, takže už v době, kdy byl SGH-G800 na trhu, bylo jasné, že zoom je jen doplňkovou funkcí, kterou lze využít jen v ideálních světelných podmínkách.

Fotografování ve tmě s Galaxy S9+

Přesto jsme neváhali a SGH-G800 postavili vedle nového Galaxy S9+ s duálním foťákem s krokovým dvojnásobným zoomem. Rozdíly mezi snímky jsou opravdu velké, ovšem přináší i některé zajímavé poznatky. Tak třeba úroveň detailů u 11 let starého fotoaparátu není tak špatná, jak by se mohlo zdát a zoom za dobrého světla funguje opravdu slušně. Pozoruhodné je, s jakou ohniskovou vzdáleností umí oba modely pracovat.

Fotografování ve tmě s SGH-G800

S9+ má u základního fotoaparátu hodně široké ohnisko, jak je dnes moderní. Dvojnásobný zoom tedy znamená, že při jeho využití je úhel záběru podobný, jako u základního ohniska historického SGH-G800. Jeho zoom tak umožní uživateli „dohlédnout“ mnohem dál. Ukazuje se, že dnešní zoomy ve smartphonech jsou svým způsobem nutností, jelikož základní záběr je tak široký, že to je v řadě situací až příliš.

Fotky v šeru pořízené Galaxy S9+

Překvapením pro nás je v přímém porovnání také výkon přisvětlovacích diod. Je možné, že u starého smartphonu už bude xenonový blesk „unavený“, ale přisvětlovací diody u moderního smartphonu mají v temné chodbě výrazně navrch. Xenonový blesk však vykazuje vyšší výkon a rovnoměrnější světlo (byť možná příliš „vybělené“) při focení zblízka. Můžeme se tedy dostat do situací, kdy i dnes dovede jedenáct let starý fotomobil od Samsungu překvapit.

Fotky v šeru pořízené modelem SGH-G800

Jinak má samozřejmě Samsung Galaxy S9+ v kvalitě fotoaparátu navrch. Ukazuje se to hlavně ve schopnostech pořizovat snímky ve špatném osvětlení. Dramaticky rozdílné jsou samozřejmě i možnosti ovládání fotoaparátu u moderního chytrého telefonu. Jenže. Zatímco historický Samsung SGH-G800 dnes můžete v případě trochy štěstí pořídit třeba za 500 korun, Galaxy S9+ coby žhavá novinka vyjde na 24 490 korun.