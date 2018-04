Ničitelé mají zase žně. Galaxy S8 topí, zmrazují i upalují

Oficiálně se Galaxy S8 začíná prodávat 21. dubna, ovšem jen na domácím, americkém a kanadském trhu. Zájemci z ostatních zemí, a to včetně Česka, si musejí počkat o týden déle. To ovšem neplatí pro ty, kteří si novinku stačili předobjednat - ti se jí dočkají zhruba o týden dříve.

Mezi lidmi se ovšem novinka už v malém množství nachází. Kromě novinářů se k omezenému počtu dostali mimo jiné i youtubeři, kteří příliš neotáleli se zběsilým testováním. Test odolnosti za použití nože je přitom pro telefon tím nejmenším zlem. Nicméně správná kombinace síly a dobře vedeného úderu špičkou nože dokáže na skleněných zádech telefonu vykouzlit efektního „pavouka“, ačkoli jsou stejně jako čelní plocha z odolného skla Gorilla Glass 5.

Na přední plochu byl nasazen ovšem kalibr těžšího charakteru - kladivo. Prvotní lehké poťukávání přečkává telefon bez poškození, pomyslné „šimrání“ ovšem střídají ráznější rány. Proražení displeje je tak jen otázkou času, i poté telefon ovšem funguje. Dlouho ovšem nebude, údery totiž sílí a telefon se odebírá do věčných lovišť. Konečné resumé? Ne, ani Galaxy S8 si překvapivě s kladivem nerozumí.

Stejně jako předchozí model (Galaxy S7) i aktuální novinku charakterizuje stupeň krytí IP68. Galaxy S8 je také odolný proti vniknutí prachu, což ovšem není pro bláznivé testery zajímavý údaj. Zaobírají se totiž druhým číslem, specifikujícím odolnost telefonu proti vniknutí vody. Osmička znamená, že je zařízení chráněno proti potopení do vody za podmínek, které určí jeho výrobce. A Samsung uvádí, že model Galaxy S8 bez úhony přečká ponoření do více než 1,5metrové hloubky po dobu 30 minut.

Ovšem další z testerů jako by ovšem tvrzení výrobce příliš nedůvěřoval. Galaxy S8 totiž spolu s rivalem iPhonem 7 zprvu jen krátce vykoupe v misce s vodou a následně oba telefony vloží do vodního válce, avšak jen na čtvrt hodiny. Finální test je tak spíš jen ukázkou toho, jaké situaci může být (nejen) nový samsung vystaven. Výsledek? Galaxy S8 tento „vodní“ test přečkal bez úhony, při letním slunění poblíž vody se tak nemusíte bát, že by jej vodní radovánky ostatních poškodily.

Cachtání telefonu pouze v čisté vodě je pro některé jedince ovšem málo šokujícím testem, a tak i novince připravili lázeň z oblíbeného slazeného nápoje. Ulepenost zařízení od sladidel je jim ovšem patrně stále málo, tak šup s Galaxy S8 "utopeným“ v kolové lázni do mrazáku. A aby v tom opět nebyl sám, tak jej za stejných podmínek doprovází konkurenční top model od Applu. I v tomto případě můžete zůstat v klidu - při případné párty Galaxy S8 přežije nejen polití sladkým nápojem, ale i nemístný vtípek s jeho ukrytím do mrazáku.

Aféru bendgate, která před dvěma roky trápila Apple, netřeba zdlouhavě připomínat. Od té doby se ovšem mnozí „testeři“ pokoušejí ohnout téměř jakýkoli telefon. Čím je tenčí, tím je pro takové jedince zajímavější, jejich zájmu tak neunikla ani novinka Samsungu - tentokrát její větší provedení S8+. A opět ji staví proti konkurenčnímu produktu Applu, oproti kterému si vede o poznání lépe. Stejné míry poškození jako u iPhonu je u nového samsungu dosaženo až značným úsilím při jeho ohýbání přes hranu stolu. Galaxy S8 se tak zdá být se zadní kapsou kalhot kompatibilní. Ale nic se nemá přehánět.

Zejména ve zdravotnictví se používá jako mrazicí látka, je ovšem vhodný i pro různé pokusy. Nesmí tudíž chybět ani při snaze o všemožné zničení Galaxy S8. Řeč je o kapalném dusíku, který se jako chladící médium používá třeba i ke skladování potravin. Ovšem k uchování „čerstvého“ samsungu není tím nejvhodnějším prostředkem. Nerozbalený telefon si raději doma uložte do šuplíku, bude to jistější.

Z extrému do extrému - tedy od velmi studeného kapalného dusíku k vysokým teplotám. Přežije Galaxy S8+ "upálení“? Na tuto otázku se nabízí snadná odpověď, výsledek testu je ovšem překvapivý. Po více než půlminutovém opékání telefon funguje, nicméně ve velmi omezeném slova smyslu. Vlastně ukáže jen čas, a to pouze po stisknutí probouzecího tlačítka. Lépe na tom není ani jeho konkurent iPhone 7 Plus. Jaké z toho plyne ponaučení? O blížícím se pálení čarodějnic posledního dubna svůj nově nabytý Samsung Galaxy S8/S8+ ponechte raději v bezpečí domova.