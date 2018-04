Tanečky okolo tlačítka. Samsung S8 mohl mít mechanické tlačítko, ale nemá

Současné špičkové smartphony mají a budou mít přední část téměř celou tvořenou displejem. Typickým příkladem je nový Samsung Galaxy S8, který má širokoúhlý displej zabírající prakticky celou čelní plochu telefonu.

Samsung tak musel zvolit jiné řešení pro mechanické „domácí“ tlačítko, na tradiční místo pod displejem už pro něj nezbylo místo. Ovšem jak dokazuje průmyslový vzor podaný jihokorejským gigantem, tlačítko pod displejem bylo ve hře.

Průmyslový vzor ukazuje prakticky identický smartphone, jakým je nový model S8, ovšem s hardwarovým tlačítkem pod displejem. To je ale vzhledem k proporcím telefonu velmi úzké, jeho ovládání by nemuselo být komfortní.

Jihokorejský výrobce tak u novinky na tradiční tlačítko pod displejem rezignoval a umístil ho virtuálně do displeje. Z toho důvodu musela být ovšem přemístěna čtečka otisků prstů na záda telefonu, což je všeobecně kritizováno.

Z dřívějších informací víme, že umístění čtečky na záda telefonu bylo v podstatě nouzové řešení, dodělané na poslední chvíli (více zde). Původně se počítalo s integrací senzoru otisků prstů do displeje, ovšem tato technologie ještě nebyla v době uvedení modelu S8 dotažená do konce.

Prvním smartphonem s integrovaným senzorem otisků do displeje má být až chystaný iPhone 8, označovaný také jako iPhone X. Ten rovněž přijde o tradiční ústřední tlačítko, i on má mít displej přes celé čelo telefonu.

Objevují se ale spekulace, že ani Apple do uvedení novinky nedokáže novou technologii vyvinout do 100% použitelné podoby. Podle některých zpráv by tak mohlo být představení iPhonu X odloženo, možná až na příští rok. Podle jiných informací bude iPhone X představen v tradičním zářijovém termínu, do prodeje se ale dostane později.