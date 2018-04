Dvousimkový Galaxy S8+ míří na český trh. Dual SIM bude i Note 8

Dvousimkové verze špičkových modelů nabízí Samsung hlavně na asijských trzích, teď se ovšem dočkají i zákazníci v Česku. V oficiálním e-shopu Samsungu lze totiž předobjednávat dual SIM verzi aktuálního top modelu Galaxy S8+. Podle informací redakce Mobil.iDNES.cz bude dvousimkové provedení nabízet internetový obchod exkluzivně, jinde tedy (alespoň z oficiální distribuce) koupit nepůjde. To se však může časem samozřejmě změnit, nejspíše bude záležet na zájmu zákazníků.

Galaxy S8+ na dvě SIM bude stát stejně jako běžná varianta, tedy 24 990 korun. Prodej oficiálně odstartuje v pondělí 26. června, takže kdo si telefon objedná, má šanci, že se jej dočká hned v pondělí.

V souvislosti s touto novou strategií se také objevují zákulisní informace, že by ve dvousimkové verzi mohl na český trh dorazit i chystaný Samsung Galaxy Note 8, který by měl být představen na podzim. Na vybraných trzích měl být v této variantě dostupný již i Note 7, nakonec na to ovšem vzhledem k aféře s vybuchujícími bateriemi vůbec nedošlo. Note 8 by to měl tedy napravit a ve dvousimkové variantě by se mohl podívat rovnou i na český trh – opět pochopitelně ne k operátorům, ale do volné distribuce.

Jak to s nakonec s Notem 8 dopadne, na to si ovšem musíme ještě několik měsíců počkat. Aktuální možností je tedy S8+, který je také výbornou volbou. Konkurence ve třídě špičkových modelů s podporou dvou SIM ovšem v poslední době sílí. Ve dvousimkové variantě jsou k dispozici třeba Honor 8 Pro (15 990 korun) nebo Huawei P10 Plus (21 990 korun) a jako dvousimkové prodává své nejlepší modely například i Sony. Aktuální model Xperia XZ Premium ve verzi Dual stojí navíc docela lákavých 19 990 korun.